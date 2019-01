Juan Manuel Uturbey: “Tenemos que ir a un Gobierno de unión nacional en serio”

“Lo que hay que unir es a los argentinos todos” dijo Juan Manuel Urtubey cuando “el Retrato…” le preguntó sobre si podría darse la posibilidad que el peronismo (kirchnerismo inlcuído) se una con miras a las elecciones próximas, acotando que “la unión es mucho más profunda. Tenemos que ir a un Gobierno de unión nacional en serio”

Remarcó que “la Argentina necesita que pasemos por arriba las divisiones de todo tipo y podamos construir esa Argentina pendientes”, acotando en tal sentido que “eso lo hacemos. a mi juicio, cambiando radicalmente la forma de gobernar, porque en el país me parece no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre”.

Urtubey llegó a Mar del Plata y durante una semana recorrerá la Costa Atlántica promocionando no solo Salta, sino hablando de su propuesta electoral para las próximas elecciones generales. En tal sentido el salteño afirmó que “estamos aprovechando la oportunidad para hablar con distintos sectores, compartir experiencias y sobre todo ver de qué manera podemos construir esa Argentina que todavía nos debemos, mas allá de la coyuntura” dijo Urtubey

“Siempre nos quedamos con la pelea cortita. Hace 40 años en la Argentina venimos retrocediendo sistemáticamente y hay que salir de ese círculo vicioso

Cuando “el Retrato”…” le pidió una calificación de la actual gestión del Gobierno nacional, fiel a su estilo político, fue cauto al señalar “no soy nadie para puntuar nadie. No soy el profesor de nadie, pero claramente los resultados no se han dado y la sociedad argentina claramente no está aprobando la gestión y eso obliga a pensar en una alternativa competitiva a futuro”

Respecto a quien lo acompañaría en la fórmula presidencial afirmó que “en Alternativa Federal todavía Urtubey no terminamos de construir el espacio; va a seguir creciendo”, para remarcar que “queremos que sea lo mas amplio y abierto, y en diversidad seguramente vamos a encontrar un buena oportunidad para que nuestra fórmula y nuestra propuesta sea lo más abarcativa posible”.

Consultado sobre la reunión del gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna donde se habló de armar un gran frente y si el sector que él encabeza podría estar en el mismo, Urtubey indicó que “Para mí es importantísmo. Son dos dirigentes, al margen de mi afecto personal que tengo por ellos, y nuestro espacio requiere de esa diversidad, de ese pluralismo, de esa fuerza para poder no solo ser competitivo, sino expresar lo que desean los argentinos”

Presentación en el Torreón

Cabe señalar que Juan Manuel Urtubey encabezó una nutrida delegación del Gobierno salteño de una presentación en el Torreón del Monje, donde explicaron su oferta turística bajo la consigna #VoyaSalta, que invita a disfrutar de sus diferentes atractivos.

La actividad se desarrollará primeramente en Mar del Plata en el marco del plan de promoción a nivel nacional que lleva adelante el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de Salta, y luego continuará por distintas ciudades de la Costa Atlántica y también del sudeste bonaerense.