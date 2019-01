Alvarado sumó sus primeros minutos en un amistoso ante Berazategui

Buscando agarrar ritmo, potenciar lo bueno que hizo en la primera fase y corregir los errores, en el cierre de la primera semana de trabajo intenso, en doble turno, Alvarado realizó su primer encuentro amistoso de pretemporada ante Berazategui, equipo que milita en la Primera C.

Por eso, fue una buena práctica para que varios de los jugadores le demuestren al entrenador que están a disposición para cuando lo necesiten. Por supuesto, como en toda pretemporada, y mucho más en el primer amistoso, no se vio un juego atildado de ninguno de los dos lados, el conjunto del ascenso metropolitano hizo valer su caraceterística física para cortar permanentemente los intentos marplatenses, con mucha rudeza de sus defensores.

Si bien en la cabeza de Mauricio Giganti debe haber un once ideal pensando en lo que viene, estos partidos le sirven para probar cosas, para terminar de definir en los lugares que tiene dudas y para que los que corren de atrás en la consideración, se puedan ganar un lugar.

En la segunda mitad, “ Nacho” Alves reemplazó a Correa , Caro retrocedió al lateral izquierdo y Alvarado creció, se encontraron más los de arriba y merecía al menos el empate. El travesaño le había ahogado el grito a Bonetto, pero Lucero dibujó una genialidad para dejar todo como al principio a poco del final. La hizo toda Visser que aceleró en tres cuartos de cancha, el volante “naranja” no lo quiso derribar y quedó en el camino, abrió para el neuquino y cuando todos esperaban que controlara, como venía, s acó un zurdazo bárbaro, llovido, que cayó atrás de la cabeza de Hernández y levantó el aplauso de todos . Antes del cierre, Berazategui pudo ganarlo en una pelota parada, pero la jueza marcó el offside, salió la contra rápida y Bonetto anticipó al arquero para tocar entre las piernas y sellar el 3 a 2 definitivo.

A continuación, salió un equipo que tenía varias piezas claves para Giganti, con el clásico 4-2-3-1. Al igual que al primer once, los minutos iniciales le costaron, falló la circulación y no podía desequilibrar en el mano a mano, una de las principales características de Gentile y Molina. Para colmo, Depetris era enjaulado por la defensa visitante y Canuhé encabezaba los ataques pero demasiado atrás. Las bandas, con las trepadas de Urquiza y Ponce eran las mejores vías para encontrar profundidad. En la defensa, no pasó sobresaltos, tanto los centrales como Roberto Bochi (de gran trabajo), se encargaron de cortar los avances de un rival que tenía en el experimentado Cristian Milla su principal carta.