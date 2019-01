“Si hoy hiciera política y me muevo con la ideología de hace 30 años sería un payaso en la calle”

Hoy alejado del mundo político y dedicado de lleno a la fase empresarial, el histórico dirigente, Antonio Tanzi, se entrevistó con “el Retrato…” y se refirió a su apartamiento del peronismo marplatense como así también al lugar que ocupa éste hoy en la sociedad local. “Yo no me siento de una generación de fracasados, pero hemos fracasado en un país donde lamentablemente la lucha de roles y clasista que hay no terminó nunca”, apuntó.

-¿Por qué se fue del peronismo?

-No me fui del peronismo. Me quedé con una ideología, pero cuando vi que los objetivos para los cuales nos habíamos preparado no eran los mismos que la sociedad quería, me alejé. Si la gente quería otra cosa, no tenía sentido me quede a imponerles algo, sino que en ese caso soy yo el que está equivocado.

-¿No le gustaría volver a hacer política hoy?

-No, porque yo me formé en agrupaciones peronistas de aquél momento que teníamos una ideología, una estructura, una doctrina, una organización, un objetivo y un proyecto. Si hoy hiciera política y me muevo con las formas e ideología que teníamos hace 30 años sería un payaso en la calle. Yo hablo de ideología, de programa, de proyecto o de organización social.

-¿Eso no va a volver más?

-Sí, cuando vuelvan a hacer nuevas ideologías, donde las generaciones venideras o las que se están gestando hoy por hoy se den cuenta que el no pertenecer a nada y no tener compromisos como tampoco un arraigue o un nacionalismo no sirve. Si sos marplatense tenes que tener la decencia, la honestidad e integridad del marplatense. No tenés que estar pensando dónde te arrimas para llegar sino que anda pensando qué querés hacer por tu ciudad, con quién lo vas a hacer, donde te vas a apoyar y a quién te vas a enfrentar, porque en la política lo peor que te puede pasar es perder el rumbo y saber que querés llegar, pero no tener en claro para qué. El que llega de cualquier manera se va de cualquier manera.

-¿El peronismo puede sobrevivir o reeditarse?

-Nada muere, todo se recicla, pero no sé de qué forma. El partido en el Peronismo nunca fue importante. Mar del Plata era uno de los pocos lugares que todavía mantenía un sistema partidocrático dentro del peronismo que tenía una fuerza, porque en la mayoría de los lugares el partido no era lo fuerte sino que era una sumatoria en una mesa de los distintos poderes. El poder no es ser el gobernador o el intendente, sino que es otra cosa y muchas veces el que detenta el mismo, no es el que está en frente ocupando el sillón, sino que es el que lo puso o ayudó a que llegue. Acá nunca hubo eso.

“A la sociedad marplatense todavía le falta la identidad de ser marplatense y decir somos así, nos gusta vivir así y entonces elegimos a este para que lleve adelante lo que nosotros queremos y proponemos”, aseguró a la vez que consideró que lo que pasa en la ciudad “es una falta de historia del lugar”.

“La ciudad va a ir mejorando, Mar del Plata tiene mucho futuro, porque están surgiendo nuevas generaciones que se van a adaptar al nuevo sistema”, sostuvo el referente político de la ciudad a la vez que reconoció que “el fracaso es de los viejos y de toda la dirigencia de 55 años para arriba, que vienen con todos los perjuicios y virtudes de la época anterior”.

En ese orden, el ex dirigente local aclaró a “el Retrato…”: “Yo no me siento de una generación de fracasados, pero hemos fracasado en un país donde lamentablemente la lucha de roles y clasista que hay no terminó nunca. Argentina tiene una grieta que viene desde la época de la colonia para acá y se mantuvo” y agregó que “hoy tenemos una sociedad confundida”.