Familiares del Rigel y Repunte bloquearon los accesos al puerto y la Prefectura

En el marco de los 7 meses del hundimiento del buque pesquero “Rigel” y ante la falta de respuestas de las autoridades, familiares de los marineros acompañados por los del Repunte y por la multisectorial “Ningún Hundimiento Más”, caminaron por las calles de la ciudad, realizaron una quema de gomas y bloquearon los accesos al puerto y Prefectura. “Los 10 del Repunte y los 8 del Rigel ya no están y no tienen voz, pero nosotros los familiares somos la voz de ellos”, expresó Gabriela Sánchez, hermana de uno de los tripulantes en diálogo con “el Retrato…”

La movilización pasó por el ingreso a las terminales 2 y 3 del Puerto, donde se realizó una quema de gomas, y se instaló finalmente frente a la sede de Prefectura. Además, los familiares de los tripulantes del Rigel, hundido hace siete meses en el sur, llevan casi dos meses de acampe frente a la Catedral pidiendo a las autoridades para que los buzos bajen a intentar recuperar los cuerpos.

En tal sentido, Gabriela Sánchez, hermana de Gustavo uno de los tripulantes del Repunte, dialogó con “el Retrato…” y expresó que“la situación lamentablemente es la misma que hace un tiempo atrás. No hay respuestas de parte de ninguno de los que la tienen que dar”.

“Se ha hecho casi una costumbre que vengamos los 9 y los 17 a marchar, lo cual no puede seguir siendo así. No es algo que podamos resolver nosotros lo que está pasando, sino que tienen que ser los funcionarios los que tomen el tema de la pesca de una vez por todas como lo que es: un problema prioritario”, sostuvo.

Asimismo, se refirió que a los pocos días del hundimiento de la embarcación tuvieron la intención de darle un papel con un petitorio al intendente, el cual les respondió “¿qué tengo que ver yo con el puerto de Mar del Plata?”.

“El juez mandó a hacer las pericias, pero se hicieron por la mitad, porque salió el Austral, estuvo una semana parado en Puerto Madryn y no tenía la cámara hiperbárica, entonces los buzos no pudieron bajar, lo cual es increíble”, cuestionó a la vez que aclaró que los buzos estaban arriba del Austral y no llevaron la misma.

Por otra parte, hizo hincapié en el reclamo que llevan adelante los familiares del Rigel y detalló: “Están igual que nosotros, no les han dado respuestas. Te dejan así y te aíslan. La gobernadora está acá y tanto nosotros como ellos pedimos hablar con la misma, pero no nos da respuestas” y agregó que “Vidal tiene que dar una respuesta, porque los puertos son provinciales y alguien le tiene que poner el cascabel a la cola del gato”.

Por último, en relación al Repunte, señaló que reclaman que los buzos bajen con la cámara hiperbárica para poder hacer las pericias como corresponde. “Se pudo hacer la filmación, pero está todo tan lleno de algas que con las redes y cables se ha hecho una maraña”, detalló a la vez que aclaró que los familiares del Rigel “piden que bajen para ver si están los cuerpos de los tripulantes”.

“Nuestra lucha sigue en la calle y el próximo 17 vamos a estar marchando nuevamente. Si nosotros nos corremos no pasa absolutamente nada. Si con semejante lucha no nos dan respuesta, no me quiero imaginar si lo dejamos de hacer”, afirmó Sánchez y añadió: “Los 10 del Repunte y los 8 del Rigel ya no están y no tienen voz, pero nosotros los familiares somos la voz de ellos”.

Por último indicaron que esta semana estarán visibilizando el conflicto en el marco de la Fiesta de los Pescadores.