El Obispo Gabriel Mestre encabezó mesa de dialogo entre municipales y Ejecutivo

Este mediodía de este jueves , en la sede del obispado de Mar del Plata, convocados por monseñor Gabriel Mestre y miembros de la pastoral social de la diócesis, se realizó una reunión en la que participaron miembros del ejecutivo municipal, del sindicato de Municipales y representantes de la CGT Mar del Plata en el marco del conflicto salarial entre los trabajadores y el municipio.

“Luego de haber tenido reuniones por separado, veo como obispo junto a la pastoral social y una fuerte disposición al diálogo entre las partes y a buscar una solución. Se enciende una luz más fuerte de que la que vislumbrábamos domingo o lunes, a partir de que pudimos tener este ámbito de dialogo con las dos partes. Esperamos que se pueda llegar a un acuerdo sostenido en el tiempo para el bien común de todos los marplatenses”, manifestó el obispo luego de la reunión del mediodía.

“Desde la Iglesia vemos que el conflicto atraviesa a todas las clases sociales, a los marplatenses e incluso a los turistas. Y cuando los sectores se van alejando más, se hace difícil el acercamiento, y eso me decidió a intentar la mediación y ser puente. Primero nos reunimos con el sector gremial y la CGT, viendo una actitud positiva de parte de ellos; y al día siguiente, una reunión con el intendente Carlos Arroyo y miembros del equipo de gobierno planteando que habíamos tenido reunión con el otro sector. No tomamos partido por uno o por otro, porque si lo hacemos complicamos la cosa y no podemos lograr el diálogo. Realmente la actitud fue muy bien recibida por las dos partes y ambas aceptaron la mediación y entendieron con claridad que el lugar nuestra era neutral y lo respetaron”, detalló monseñor Mestre.

Por su parte Miguel Guglielmotti, como representante de la CGT local, expresó a los medios “las conversaciones comenzaron al finalizar la semana anterior con la pastoral social y desde la CGT conversamos con el sindicato de municipales la posibilidad de esta mesa de diálogo y rápidamente aceptaron . Así también pudimos ser puente para llegar a esta mesa que tuvo la amabilidad de generar el señor obispo para intentar acercar las partes ante un conflicto que ya se había estirado mucho en el tiempo”.

Antonio Gilardi del Sindicato de Trabajadores Municipales, calificó al encuentro de este mediodía como “muy positivo”. “Quiero hacer un especial reconocimiento al obispo por la iniciativa, y la preocupación que manifestó por la situación de Mar del Plata y la situación en general de los trabajadores. Su intervención ha permitido retomar el diálogo que estaba cortado en función de que las últimas propuestas salariales fueron por decreto. Creemos que se ha avanzado un paso, también ha manifestado el secretario de Gobierno que presentará una propuesta que luego discutiremos en el ámbito correspondiente”, resaltó Gilardi.

“Vamos a trabajar en pos de alcanzar una solución, y lo haremos en función de las posibilidades reales que tiene la comuna de abonar los salarios en término como lo hicimos durante todo el 2018 y teniendo en cuenta la obtención de recursos genuinos que permita satisfacer los sueldos. En ese camino seguiremos dialogando, desde ya como se dijo, estamos muy conformes con esta mesa de diálogo sin renunciar a los canales normales del ámbito jurídico que puso el ministerio de Trabajo”, detalló Alejandro Vicente, secretario de Gobierno y representante del ejecutivo municipal, junto a Patricia Leniz, subsecretaría de Desarrollo de la comuna.

Mestre, confió que en principio no planifican otra reunión, “entendemos que la función del obispo y la pastoral social llegaba a este punto de lograr un reencuentro entre las partes que se puedan ver cara a cara, y que sea una reunión distendida –como lo fue-, con la seriedad de los temas a tratar. Ahora tienen que negociar en el ámbito propio, si hace falta este obispo y la pastoral social colaboraremos en el acercamiento”. “A priori esperamos que con esta luz de la reunión de hoy el conflicto se solucione. Es lo que espero, soy optimista y creo que están dadas las condiciones. No tengo la varita mágica, y también podría darse que no haya acuerdo, en el ámbito político, social, y de situaciones de reclamo puede darse y realmente creo que sería muy grave para la ciudad…y así habría fracasado el intento de acercamiento, pero tengo esperanza que esto se solucione”, concluyó Mestre.