Samanta Brandimarti, una digna embajadora, feliz con la tarea cumplida

“El hecho que el año pasado se haya implementado una elección donde no hubo (ni hay hoy) límite de edad para las postulantes, es un avance increíble; que no hayamos desfilado en trajes de baño y lo importante fuera el cómo nos expresábamos y que el enfoque haya estado en otro lado, ha sido un avance impresionante” destacó ante “el Retrato…” la 36ª. Reina Nacional de los Pescadores , Samanta Brandimarti a días de traspasar su corona a la nueva soberana.

Destacó la actitud de los organizadores “de sacar ese enfoque donde se cosificaba a la mujer, ya que una representante de una Fiesta, sea esta u otra, debe hacerlo por su ciudad y ser una real embajadora. Para nosotras no es solamente ponerse una corona, pintarse los labios y estar linda y sonreir para la foto. Es una responsabilidad mucho más grande y es importante que se sepa”

A días de finalizar con su Reinado, Samanta se siente satisfecha de la responsabilidad que tuvo a los largo de estos 12 meses de ser una especie de “abanderada” de los pescadores marplatenses y feliz. “La verdad es que ha sido un año increíble. Desde el momento en que quedé entre las 12 postulantes estaba muy contenta y esa noche, al momento que dijeron mi número no lo podía creer” recordó , para acotar que “Ahí empezó un año maravilloso que me permitió disfrutar de eventos tanto en mi ciudad, como fiestas de otros lugares del país, como a las soberanas de esos lugares”

Se lamentó “no haber podido asistir a todas las que nos invitaron, ya que por estudio o trabajo no lo pude concretar” acota Samanta que hoy divide su tiempo entre el trabajo y la carrera de Tecnicatura en Márketing en la Universidad de Fasta. “Ha sido un año agitado, pero hermoso”.

Recordó aquel momento en que decidió inscribirse en la elección. “Siempre me gustó esta Fiesta, como la del Mar, la de los Carnavales y siempre que pude he asistido. Mi meta era algún día participar y estar entre las 12 postulantes. Ese era mi objetivo y me daba por satisfecha”

“Quedar entre las finalistas fue cumplir un sueño y salir Reina, fue algo increíble” remarcó Samanta que se prepara “para tener un año tranquilo. Disfrutar de la Facultad, de la familia, los amigos o el trabajo, es ahora mi meta. Quiero recuperar ese tiempo que no pude estar con ellos por tener que viajar y representar a los pescadores”