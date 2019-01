Municipales anticipan que si no hay respuesta para el 5 de Febrero, regresan a la lucha

Después de casi un mes de retención de tareas, los trabajadores municipales volvieron durante este miércoles a prestar servicio, luego de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires hasta el 5 de febrero próximo. José Luis María Muñóz, el Secretario de Prensa del gremio, dialogó con “el Retrato…” y expresó que “si para esa fecha no hay ninguna solución al conflicto volveremos a retomar el plan de lucha”.

En tal sentido, el Secretario de Prensa de los Trabajadores Municipales, en conversación con “el Retrato…” manifestó que “el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y como el sindicato es respetuoso de las medidas que dicta el órgano de aplicación decidimos acatarla y en consecuencia se suspendió transitoriamente la medida que veníamos llevando a cabo para retomar las tareas hasta el 5 de febrero que vence la conciliación obligatoria”.

“Si para esa fecha no hay ninguna solución al conflicto volveremos a retomar el plan de lucha”, aclaró el referente de Municipales a la vez que indicó que “el hecho de haber vuelto a prestar servicios no quiere decir que haya una solución mágica a las cuestiones que vienen afectando a la ciudad”.

“Hay algo que no se dijo y es la falta de insumos que se viene sufriendo”

En relación a lo anterior, detalló que, más allá de la retención de tareas llevada adelante por los trabajadores municipales, “hay algo que no se dijo y es la falta de insumos que se viene sufriendo; por ejemplo, en salud no hay vacunas contra la rabia, no hay penicilina para la sífilis, no anda el tomógrafo en el CEMA como también se rompió un aparato de rayos X y hubo que reubicar a los técnicos radiólogos en otros lugares”.

“No hay herramientas ni ropa de trabajo, hay maquinarias que no funcionan hace meses porque no tienen repuestos, los camiones que no tienen la VTV no pueden salir a la calle, etcétera”, apuntó Muñóz a la vez que aclaró: “No se puede dar una solución al requerimiento de la ciudad, a la que queremos llegar a pleno con los servicios, pero nos vemos imposibilitados, porque el Ejecutivo no provee los elementos necesarios”.

A su vez, precisó que hicieron varios reclamos en distintas oportunidades, pero nunca los ha escuchado. “Esperemos que esta vez tome conciencia de lo que significa el trabajo de los empleados municipales y nos den los elementos para poder llevarle a la comunidad el servicio que realmente se merece”, señaló.

“No se discute solo la paritaria sino que hay mas puntos del petitorio”

En ese contexto, se refirió al conflicto en sí y consideró: “Confiamos en que el Departamento Ejecutivo va a asumir la responsabilidad que le corresponde como empleador y de un corte a este conflicto que ya lleva 3 meses” y comentó que “no se está discutiendo solamente la paritaria sino que hay otros puntos del petitorio que el sindicato presentó inicialmente”.

En relación a los mismos, enumeró “la devolución de la bonificación que arbitrariamente se le quitó a los docentes después de 30 años, la puesta en funcionamiento de la punta de ascensos y promociones que el año pasado funcionó tres meses y que el Ejecutivo la paralizó, el pase a la planta permanente del personal temporario, el pago de la bonificación por 25 años de servicio y el pago de las vacaciones no gozadas al personal que se jubila”.

“No vamos a ceder en ningún punto, el petitorio es uno solo y lleva todos”

En función de ello, adelantó a “el Retrato…”: “No vamos a ceder en ningún punto, el petitorio es uno solo y lleva todos” y en referencia al porcentaje que ofrecieron desde el Ejecutivo indicó que “fue de un 14% en distintas maneras, el cual fue rechazado en varias oportunidades, pero el Municipio dio unilateralmente un aumento por decreto del 14%, cifra que había sido ya rechazada”.