Ingenieros del Distrito II inauguraron instalaciones en Mar del Plata

Autoridades del Colegio de Ingenieros de la Pcia de Buenos Aires, Ing. Mario Dell Olio, Presidente del Tribunal de Disciplina, la Ing. Marta Di Luca actual Presidente del Distrito II, el Ing Carlos Filippini exPresidente saliente del Distrito II y por el Centro de Ingenieros de Mar del Plata su Presidente el Ing. José Luis Ovcak presidieron el acto de inauguración de las renovadas instalaciones de su Sede.

El acto contó con la presencia de un nutrido grupo de Ingenieros Matriculados y Socios de ambas entidades, Presidente y Tesorero del Distrito VI Ing. Juan Constantinidis y Leandro Campos, Secretario de la Producción Hector Alcolea y Secretario de Tecnología y Innovación Ing. Sergio Andueza de la Municipalidad de Gral Pueyrredon, Vicepresidenta de OSSE Ing. Viviana Bolgeri, Defensor del Pueblo del Municipio Local Fernando Rizzi, Secretario de Extensión de la Facultad de Ingeniería UNMDP, y otros representantes de instituciones de la Ciudad.Luego se procedió al recorrido de los nuevos espacios incorporados ubicados en la propiedad lindera, adquirida por el Colegio y el Centro de Ingenieros en el año 2016 para brindar más y mejores servicios para los Ingenieros, donde cuenta con amplio sector de recepción y atención a los colegas que nos visitan o realizan trámites personalmente, requerimientos de Visado, etc., un moderno amplio Salón de Usos Múltiples con capacidad mayor a 100 personas para la realización de reuniones, cursos, congresos, etc. y oficinas de uso compartido, etc. con acceso por la Calle Ayacucho 3574 o 20 de Septiembre 716 de Mar del Plata.

En la oportunidad, se hicieron entrega de los diplomas a quienes asumieron sus funciones como nuevos integrantes del Consejo Directivo del Distrito II electos en Elecciones Generales del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires para el periodo 2018-2021.

El Consejo Directivo quedó compuesto de la siguiente manera:

Presidente: Ing. Química Marta Edith DI LUCA

Secretario: Ing. Mecánico Walter Alberto MARTELLI

Tesorero: Ing. Electricista José Luis OVCAK

Vocal Titular 1°: Ing. Mecánico Laura Andrea ALABART

Vocal Titular 2°: Ing. en Construcciones Daniel ZAMPONI

Vocal Titular 3°: Ing. Mecánico Mariano BRUNO

Vocal Suplente 1°: Ing. Industrial Carlos Joaquín NEGRI

Vocal Suplente 2°: Ing. Mecánico Pablo Javier LUSSORO

Vocal Suplente 3°: Ing. en Alimentos Silvina GIANGUALANO

La Presidente Ingeniera Marta Di Luca, agradeció la participación de todos los colegas e invito a todos a trabajar juntos por un Colegio participativo al servicio de la Comunidad y de los Ingenieros.

Para culminar este Acto, el Ingeniero Mario Dell´ Olio, Presidente del Honorable Tribunal de Disciplina se realizó un brindis de fin de año con palabras de agradecimiento y compromiso para con la gestión y los matriculados, en pos de buscar el crecimiento de la profesión aggiornando las instituciones de la Ingeniería acorde lo exige el mundo actual. El Ingeniero propuso ver los conflictos como oportunidades de crecimiento, recordando que allá por el año 1988, cuando se creó la Ley 10.416 de Creación del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, se planteo como innovadora y se logro con el compromiso de los profesionales, y hoy no cabe duda que la Ley hay que adecuarla conforme los vertiginosos cambios que vivimos a diario. De esta forma finalizó convocando a cada uno de los presentes para poder trabajar en conjunto y lograr una ingeniería unida.