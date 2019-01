Castello: La Coalición Cívica irá con candidato propio por Cambiemos en las Paso

Palpitando ya un año electoral, el diputado provincial por la Coalición Cívica, Guillermo Castello,en diálogo con “el Retrato…” criticó a la gestión de Arroyo y adelantó que irán con un representante propio dentro de Cambiemos en las Paso. “El partido tiene que tener un candidato que refleje esos valores que son propios de la Coalición Cívica”,remarcó.

“A Arroyo le está costando mucho gobernar y la gente ya está percibiendo que es un ciclo que está agotado. Si uno ve las encuestas o lo que manifiesta la gente a través de las redes sociales se nota que hay un clima de fin de ciclo, de un agotamiento de una gestión que lo poco que podía dar lo dio y hoy ya no tiene más respuestas”, expresó el referente de Cambiemos.

En tal sentido, apuntó que “el gobierno ya no tiene respuestas ante un reclamo gremial o municipal como también ante un montón de otros temas no resueltos. Hay un montón de situaciones que no se han podido definir como por ejemplo el estado de las calles de Mar del Plata que están peor que antes o el problema de la basura que hay”.

“Hay un montón de temas también que han tenido que ser resueltos desde otros niveles, con ayuda de la provincia.El gobierno municipal tiene una gran incapacidad para resolver cualquier tipo de problemas, sea los más graves o los más pequeños”, resaltó.

En ese contexto, consideró que “la gente está percibiendo que es necesario un cambio de caras, de formas de acercarse a la ciudadanía y de la dirigencia fundamentalmente” a la vez que remarcó: “Debido a que Arroyo no puede cumplir con las expectativas, espero que haya un recambio de autoridades en ese sentido para octubre del año próximo”.

“Veo muchas posibilidades que Cambiemos continúe gobernando General Pueyrredón”

Seguidamente, Castello hizo hincapié en la difícil situación que se encuentra pasando la ciudad desde lo económico, social y político. “Espero que se pueda resolver democráticamente, es decir que Cambiemos utilice el mecanismo de las Paso para dirimir este tipo de cuestiones de liderazgo o de conducción”, manifestó-

“Veo muchas posibilidades que Cambiemos continúe gobernando la comuna de General Pueyrredón, pero esto debería hacerse de una forma democrática, donde se le permita la participación a todos los que pretendan ser candidatos intendentes y que no se cierre ninguna posibilidad para que todos puedan competir en esta gran interna del partido”, sostuvo.

En relación a lo anterior, precisó que “en virtud de una elección de la gente de las Paso debe surgir justamente el nuevo intendente de Mar del Plata que va a competir con la bandera de Cambiemos. Si es así, el partido tiene amplia posibilidades”.

“De lo contrario, si las Paso no se realizan o se modifica el cronograma electoral ya no estaría tan seguro de que Cambiemos pueda mantener la intendencia”, completó el presidente de la comisión de educación de la Cámara de Diputados.

Consultado por “el Retrato…” sobre qué lugar va a ocupar en las próximas elecciones, respondió: “Vengo diciendo desde hace unos meses que hay varios candidatos que se perfilan dentro de Cambiemos con intenciones de conducir a la municipalidad de General Pueyrredón, pero se ve que hay muchos integrantes que representan al radicalismo, al Pro, a María Eugenia Vidal, etcétera, pero faltan los valores que representan a la Coalición Cívica”.

“Nuestro partido siempre ha hecho foco en la baja de impuestos y tasas, la austeridad fiscal, la lucha contra la corrupción y el amiguismo como también de conducir la comuna sin ningún tipo de privilegios”, afirmó a la vez que aclaró que“falta esa mirada que tiene que ver con la institucionalidad y con el combate a fondo de la corrupción”.

Por último, añadió que “Cambiemos tiene que tener un candidato que refleje esos valores que son propios de la Coalición Cívica y por eso, para las Paso del 2019 vamos a presentar nuestro propio candidato porque esos valores no pueden estar ausente en ese debate que tiene que hacer Cambiemos de cara a la sociedad”.