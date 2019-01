Cristina sería candidata a gobernadora si Vidal desdobla las elecciones

La posibilidad de que María Eugenia Vidal desdoble la elección provincial desconcertó al kirchnerismo y obliga a sus máximos dirigentes a pensar en cómo reaccionar ante esa jugada. En ese marco, en los últimos días la ex Presidenta recibió una propuesta: ser candidata a gobernadora, para luego lanzarse a la carrera nacional.

El tema se charló de modo informal en una cumbre en el Instituto Patria. Cristina Kirchner escuchó -junto a su hijo Máximo- la propuesta que le llevó un importante intendente de la Provincia.

La ex Presidenta no emitió opinión sobre el tema, aunque Máximo se mostró más interesado. Es que en el kirchnerismo saben que si Vidal desdobla les puede arruinar la elección y la primera reacción fue pensar en una campaña apuntada contra la gobernadora, aunque saben que es una jugada arriesgada.

Por eso comenzó a circular en la interna la idea de que Cristina vaya a la Provincia, donde está su núcleo duro de votantes y donde podría vencer a Vidal. La estrategia, que es desprolija desde lo institucional, ya fue analizada en términos legales y quienes la impulsan aseguran que le permitiría a Cristina después competir en la elección nacional, aún sin renunciar a su cargo en caso de ganar, dado que todavía no lo habría asumido -la fecha de cambio de mando en la provincia es en diciembre y las presidenciales son en octubre. Es un tema de discusión legal, pero la idea está lanzada.

En ese escenario cobra mucha importancia quién acompañaría a la ex Presidenta en la fórmula bonaerense. En el PJ circulan tres nombres: el matancero Fernando Espinoza, el lomense Martín Insaurralde y el ex ministro Axel Kicillof. También se mencionaba hasta hace no mucho tiempo atrás a la intendenta Verónica Magario, pero en el PJ ya se convencieron que nunca romperá con Espinoza que es su jefe político y que está decidido a pelear la candidatura a gobernador.

La política electoral de 2019 quedó supeditada a cuál será la decisión de Vidal, que se conocerá recién a fines de febrero o principios de marzo y generará una serie de definiciones de fondo que estructurarán la pelea nacional, tanto en Cambiemos como en la oposición. Por eso, en Unidad Ciudadana comenzaron a analizar la idea de Cristina gobernadora como un contragolpe, sabiendo que si ganan dejarían con una herida de muerte a Cambiemos antes de enfrentar la elección nacional.

Desde el entorno de Vidal dicen que no les preocuparía esta resolución. “Que juegue, no tenemos un conflicto con eso”, repiten y aseguran que la gobernadora reelegirá en cualquier escenario, aún con Cristina compitiendo en la Provincia.

Fuente: www.lapoliticaonline.com