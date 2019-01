El Intendente afirmó que si no hay acuerdo llevará el conflicto laboral ante la Justicia

“Si no se llega a un acuerdo vía ministerio, voy a actuar judicialmente, no tengan ninguna duda. No lo voy a dejar así, voy a luchar por los derechos de los ciudadanos marplatenses con toda mi fuerza y los recursos que se me han dado” dijo ante los micrófonos de Radio Brisas el Intendente Carlos Arroyo, quien además no tuvo reparos en afirmar que “la medida de fuerza implementada por el personal origina una violación de los derechos humanos” debido a los servicios que no se están prestando

En tal sentido indicó: “Piensen en las mamografías que no se hacen, los registros de conductores, que genera problemas a la gente que tiene que viajar o transportarse. Los cementerios es otro tema gravísimo. Son cuestiones que requieren una solución”.

Las afirmaciones del intendente municipal se dieron en las horas previas a la reunión que se llevaría a cabo en La Plata entre representantes del Ejecutivo municipal y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM). En ese marco, Arroyo recalcó que “si no llegan a un acuerdo en el ministerio, lo voy a judicializar”.

“Espero que los miembros del sindicato recapaciten porque están generando una violación de derechos humanos. Piensen en las mamografías que no se hacen, en las vacunas que no se dan, y lo que pasa con los cementerios y las licencias de conducir”, para luego sostener que “hemos llegado al límite de lo posible económicamente hablando”.

Cabe señalar que del éxito de esa reunión depende el ajuste salarial que percibirán los trabajadores municipales y, también, el cese, después de más de veinte días, de la retención de tareas que tiene a varias dependencias de la comuna totalmente paralizada.

Finalmente Arroyo no tuvo dudas en afirmar ante colegas de “Plan Luz” que “Hemos llegado al límite de lo posible, económicamente hablando. Porque el habitante de Mar del Plata está pagando tasas que ya son bastante caras, y yo no puedo seguir aumentando tasas para pagar sueldos, no es mi política ni mi idea. Quisiera, incluso, que las tasas sean mucho más bajas de lo que son pero lamentablemente me encontré con una situación que me obligó a mantener este criterio, que no me agrada pero no soy responsable ni de la economía nacional ni internacional ni del desastre que heredé acá en Mar del Plata”.