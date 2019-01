Ciano: “Da pena empezar el 2019, aún con problemas del año anterior”

En vísperas de la resolución del conflicto que arrastra el municipio con sus empleados, el concejal Ariel Ciano efectuó declaraciones a la prensa dejando en claro que “da pena empezar el 2019, aún con problemas del año anterior y que incluso se agravaron el mismo 31 de diciembre con el sorpresivo cierre del Centro de Salud del Puerto”, expresó el edil quien agregó: “La responsabilidad de todo lo que está sufriendo Mar del Plata la tiene únicamente el intendente Arroyo”.

“Sinceramente, llegamos a enero y está claro que así no se puede seguir. Tan solo alcanza con ver cómo la situación de los empleados municipales, que es prácticamente un problema doméstico que para una comuna, llegó a instancias de tener que resolverse en La Plata para poder alcanzar un acuerdo cuando es Arroyo quien tiene que hacerse cargo de una vez por todas”, contó Ciano. A su vez, manifestó que “de no llegar a un acuerdo, esperamos que las medidas de fuerza entren en un compás de espera para poder atender no sólo a los turistas sino también a los marplatenses que tienen atrasado tramites de todo tipo”

“Mar del Plata debe recuperar su tranquilidad y orden para bien de todos los que viviamos en ella y nos visitan frecuentemente. A esta altura del año, los problemas que no se resolvieron -y que son muchos- quedan más en evidencia: Las calles rotas, la falta de recolección de residuos, servicios suspendidos, falta de controles de todo tipo no hacen más que opacar a la postal del verano que debiera ser muy distinta a esta“, señaló.

“Por eso, estamos trabajando desde hace tiempo en la construcción de una alternativa para este 2019 en donde reuniremos a todas las expresiones que anhelan una Mar del Plata diferente y mejor”, concluyó al tiempo que expresó “aún anhelamos que de todos modos, sea el Intendente quien en este último año de gobierno nos convoque y escuche a quienes queremos ayudar”.