Almuerzo solidario para alrededor de 80 personas en situación de calle

Con el objetivo de cerrar el 2018, el Movimiento Popular La Dignidad realizó este lunes un almuerzo popular y un brindis destinado a unas ochenta personas en situación de calle y a vecinos de los barrios más necesitados de la ciudad en Rawson al 1800, a escasas cuadra y media del moderno Shopping, mal llamado “Aldrey”. “Mar del Plata que ha incrementado terriblemente el porcentaje de las personas en situación de calle”, destacó la referente del espacio, Daniela Castro, a “el Retrato…”

En tal sentido, la referente del espacio, Daniela Castro, dialogó con “el Retrato…” y manifestó que la idea del almuerzo se origina en el marco “de un país devastado y una Mar del Plata que ha incrementado terriblemente el porcentaje de las personas en situación de calle, a diferencia de otros tiempos”.

“Todo esto tiene que ver con una cadena de un sistema económico devastado. Hay gente que ya este año no podía pagar el alquiler y por ahí tenían algún trabajo que los ayudaba a sostenerse, de alguna forma o lo alternaban con una pensión, pero hoy se quedaron sin todo eso en situación de calle”, sostuvo.

En relación a lo anterior, indicó que eso “para Mar del Plata era bastante raro, pero hoy hay muchas familias incluso en situación de calle” y destacó que funciona Casa Puentes del Movimiento Popular la Dignidad, en donde hay un comedor exclusivo para personas que se encuentran en dicha situación, que trabaja de martes, miércoles y jueves con desayuno y almuerzo.

“Por el comedor no pasan menos de 70 personas por día. Un 50% de la comida que entregamos la hacemos entre nosotros junto con donaciones de la calle y la otra parte hay algunos acuerdos con los quinteros de la UTT que traen verduras aunque sea una vez por semana”, explicó.

Asimismo, precisó que “un 20% es lo que se recibe de Nación, que trae un pallet y medio de mercadería aproximadamente, pero por ejemplo este mes trajeron medio de yerba, un cuarto de arvejas y otro cuarto de azúcar y polenta”.

“Fideos hace 4 meses que no se reciben como tampoco harina y nada de lo esencial para poder darles de comer algo como la gente”, aclaró a la vez que remarcó que hasta la semana pasada se venía dando guiso de arroz, porque no había otra cosa.

En ese contexto, aclaró que lo único que no aceptan desde la institución es dinero. “Hay gente que viene y dice que juntaron tanta cantidad de plata, pero no se la recibimos, le pedimos que traigan mercadería. Carne, por ejemplo, no se recibe nunca”.

Seguidamente, hizo hincapié en que la gente que asistió este lunes al almuerzo es toda gente en situación de calle, que asiste normalmente durante todo el año. “Hicimos el 15 de diciembre también se hizo una especie de fiesta fin de año, donde se cortó la calle y se hacen continuamente otras actividades que tienen que ver con deportes, educación, etcétera”, resaltó.

“Funciona, de hecho, un programa dirigido a personas con consumos problemáticos, donde se les toma los datos a los ingresantes y de la situación de cada uno de ellos. Cuando se detecta que hay problemas de adicciones y quieren tener una entrevista con el equipo de coordinadores, la tienen y se suman a eso”, señaló.

Consultada por “el Retrato…” sobre cómo toman los vecinos del barrio esta ayuda solidaria, respondió que “este barrio debe entender que esto que traemos acá es una realidad nacional, ni siquiera de Mar del Plata” y agregó que “incluso deben preguntarse por qué ocurren estas situaciones, porque nosotros daríamos lo que no tenemos para que esta gente pueda tener trabajo y mantener a sus familias, pero no ocurre”.

“Hoy los vecinos nos denunciaron e incluso, vino el jefe de la segunda por el corte de la calle. Les explique que esta gente, en el marco de fin de año, no tiene donde pasar un 31 como cualquiera de nosotros”, completó Daniela Castro.