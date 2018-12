Realizan la limpieza de espacios públicos con ONG y voluntarios

Con la presencia del intendente Carlos Fernando Arroyo y del titular del EMSUR, coordinador de las acciones, se llevó adelante el trabajo en dos espacios públicos. “Es importante que tomemos conciencia de ser responsables con los desechos” remarcó Arroyo en el lugar.

La primera jornada de limpieza de espacios públicos se llevó adelante con la presencia del Intendente Carlos Fernando Arroyo en Plaza España. Junto al titular del EMSUR, Eduardo Leitao, y la subsecretaria de Asuntos de la comunidad, Stella Marinier observó y colaboró junto a un grupo de integrantes de distintas ONG de General Pueyrredon y vecinos voluntarios que se acercaron a ayudar.

“Agradezco a todos los que se han sumado”, señaló Arroyo. “Como lo venimos solicitando desde un primer momento, le pedimos por favor a todos los vecinos y quienes nos visitan que cuiden los espacios públicos que son en esta época un lugar de encuentro de las familias y sus hijos. Es importante que no ensuciemos y seamos cuidadosos con los desechos. Necesitamos del compromiso no solo en este momento en particular sino que debe ser una tarea diaria de todos y cada uno de los que amamos a nuestra ciudad”, reflexionó más adelante el Jefe comunal.

Coordinado por Eduardo Leitao y la directora del EMSUR Letamendía, la tarea consistió en recoger los desperdicios que se encontraban en las cercanías de los cestos y reemplazar las bolsas y limpiar las zonas de césped que se hallaban con restos de envases de gaseosas, papeles y cartones.

Leitao, a su turno, adelantó que “luego de limpiar Plaza España, seguimos en Plaza Colón y Plaza del Milenio. Agradezco a las asociaciones y ONG que se han sumado, entendiendo que la protección ambiental es fundamental. Gracias a que muchas de ellas realizan cotidianamente tareas de concientización y limpieza, nos vemos favorecidos de algún modo en la organización de estos trabajos y seguiremos, además de lo que está planificando Stella Marinier con las asociaciones de Fomento”.