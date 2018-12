Mogotes: Vecinos continúan conmocionados por la tragedia

A menos de 24 horas de la tragedia de Mogotes, comerciantes y vecinos del “Centrito” de Puan continúan conmocionados y les cuesta aún creer lo que pasó. Una empleada del Supermercado lindero al edificio siniestrado contó a “el Retrato…” que “fue impresionante el ruido que se registró. No sabíamos que había pasado y salimos a la calle, cuando vimos todo la mampostería sobre la vereda”.

Angustiada recordó el momento que “vimos venir corriendo a un muchacho jóven preguntando a los gritos por su esposa y su hija, que habían cruzado a ver unos zapatos en uno de los comercios del edificio”

“No la ubicaba en su desperación y solo atinamos a pedirle que nos diera el número de teléfono de ella y la llamábamos por si había continuado caminando hacia la costa, pero no respondía”, dijo más adelante, para acotar que “algunas de las personas, previendo lo pero comenzaron a mover los escombros a pesar que seguían cayendo materiales”

“Fue ahí que la hallaron a la altura del local de la veterinaria, a escasos cuatro metros del límite del edificio. Fue un momento terrible” dijo con la voz entrecortada.

“EL RUIDO FUE ENSORDECEDOR”

Por su parte el dueño de la heladería “La Cremerie” afirmó ante “el Retrato…” que “estaba mi papá y un empleado y habían comenzado a sacar las sillas a la vereda, donde muchos de los clientes saborean sus helados”.

“El ruido fue ensordecedor. Apenas me avisaron, llegue de inmediato y me encontré con el drama”, indicó , para acotar que “ahora será difícil seguir trabajando acá. No sabemos que vamos a hacer; y seguramente lo mismo estarán viviendo los comerciantes del resto de los locales”