Honrosa despedida a Héctor Timerman y “promesas” de revancha

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández despidió a su ex compañero en la función pública con sentidas palabras, que sin embargo no ahorraron epítetos hacia el otro lado de “la grieta”: “ADIÓS QUERIDO AMIGO. Dios no quiere cosas puercas por lo cual, los hijos de puta que te lastimaron sin razón, pagarán por ello. No lo dudes. Que Dios te bendiga”.