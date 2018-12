Fiscal confirma que se investiga la responsabilidad del administrador

En el marco del desmoronamiento de unos balcones ubicados en un edificio de la zona de Punta Mogotes de la ciudad, que llevó al fallecimiento de India Luzardi de 3 años y Agustina Ferró de 35, el fiscal interviniente en el caso, Pablo Cistoldi, dialogó con “el Retrato…” y confirmó que las víctimas son familiares de un integrante de la Policía Científica, pero aclaró que esa cuestión “igualmente no cambia las cosas”. A su vez, remarcó que “se le están tomando los datos al administrador”, para evaluar si hubo alguna responsabilidad de su parte.

En relación a lo anterior, señaló que “en estos momentos hay que darle tiempo para que trabajen los técnicos y reunir la documentación al respecto. Después en lo penal, se determinará si hay alguna responsabilidad y de parte de quién”.

“Realmente no se puede decir demasiado de lo sucedido: me preocupan las familias de las víctimas que fueron dos, una mujer y una nena”, señaló el representante del Ministerio Público Fiscala a la vez que descartó la presencia de heridos “por el momento”, pero que se encuentran a la espera del resultado de las cámaras de seguridad del lugar.

Asimismo, detalló que se acercaron al lugar representantes del municipio, de la Policía Científica y Comisaría. “Supuestamente no hay más personas debajo de los escombros, pero se están recabando los datos de los videos”, señaló.

En tal sentido, manifestó su preocupación en torno a “que no se venga abajo nada más y que no pase gente. La idea es preservar la vida de todas las personas” a la vez que se refirió a la información que circula que las damnificadas serían hija y nieta de un titular de la fuerza Científica y afirmó que “sí, hay algún parentesco, pero igualmente eso no cambia las cosas”.

“Desde el punto de vista investigativo y probatorio es una cosa, pero hay cuestiones de seguridad hoy por hoy que son fundamentales para que no haya nuevas víctimas”, expresó Pablo Cistoldi y en cuánto a los responsables de este hecho, indicó que “se le están tomando los datos al administrador y después se verá con lo que surja de los expedientes las obras nuevas y demás. Está todo en investigación”.

Consultado por “el Retrato…” sobre si ordenaron el desalojo o alguna otra medida en relación al edificio donde ocurrieron los hechos, respondió: “No me corresponde a mí adoptar las medidas de seguridad. En ese sentido hay que ser respetuoso con lo que disponga Defensa Civil, ya que hay cuestiones a las que tienen que resolver ellos, así que no voy a interferir con ese trabajo”.