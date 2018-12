Dell Olio: “La política como herramienta para ganar las elecciones no me atrae”

Dejando atrás una etapa, luego de su despedida del directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata- Batán, Mario Dell´Olio, dialogó con “el Retrato…” y confesó: “La política como está hoy no me atrae, pero no es un tema de partido, sino de personas”.

“Lo que haga ahora es depende de cómo se den las circunstancias. Lo que dije es cierto, el día que estábamos en la banquina de pescadores, que le estaba pasando el consorcio a Pezzatti ahí quedamos que iba a ir al Consejo Portuario. Después vine acá, se dio un camino, se pudo desarrollar y te terminas quedando 11 años”, expresó el máximo referente de Obras sanitarias.

Consultado por “el Retrato…” sobre si existe posibilidad que vuelva a la política, respondió: “La política como está hoy no me atrae, pero no es un tema de partido, sino de personas” y aclaró que en un mismo espacio político “uno ve que los pensamientos son tan disímiles que podría ser imposible coexistir”.

“Hoy la política son hechos de personas que se deben juntar en base a ideas, que es justamente lo que no hay. Reuniones, como las del otro día, en la cual charlamos, pero cada uno bajó distintos pensamiento, todos nos llevamos algo de lo que el otro decía, en esos casos sirve”, señaló y cuestionó que, en cambio, esos encuentros, donde “no se dice nada y solo se piensa en la política como una herramienta para ganar las elecciones no me atrae”.

A su vez, se refirió a que “es necesario” realizar una especie de acuerdo para tratar algunos de los puntos fundamentales, independientemente de quién gane las elecciones. “Mar del Plata debe lograr arma un esquema que haya coincidencias de muchos puntos”, señaló.

En relación a lo anterior, completó que “uno de ellos tendría que ser sobre cómo crece ordenadamente la ciudad en todos los lugares sea de mejor y peor poder adquisitivo por ejemplo, porque va a llegar un momento que no se va a poder prestar los servicios de calidad que la ciudad requiere”, sostuvo y agregó que se “requiere pensar hacerlo y llevarlo adelante”.

“Hay muchos políticos que tienen idea en relación a eso, sino lo que hay que hacer es sentarse y ver que te da la gestión. Las ideas hay que bajarlas al papel, llevarlas adelante y convertirlas en planes con tiempos y plazos”, completó y agregó que “si se diera la posibilidad” se sentaría a conversar acerca de la implementación de un plan que le sirva a la ciudad, más allá del color político del gobernante de turno.