Alumni jugará el Seven de Verano

Alumni, actual campeón del Top 12 de la URBA, confirmó su presencia en el Seven de Verano que organizará Sporting de Mar del Plata y se desarrollará entre el 19 y el 20 de enero de 2019 en la Villa Marista. La participación del mejor equipo del rugby de Buenos Aires le dará un toque de calidad y jerarquía al tradicional evento que tiene en su historia 54 ediciones.

Además de Alumni, ya ha confirmado su presencia el SIC, campeón del Seven de la URBA, y también estará el equipo de Liceo Naval. Entre los equipos que disputarán el trofeo en la categoría A (Mayores), también se encuentran CURDA de Paraguay, Taraguy de Corrientes, Atlético y Jockey de Rosario, Jockey de Salta, un seleccionado universitario y un combinado de jugadores de Belgrano Athletic y Sporting.

También vendrán a Mar del Plata representativos de GEBA, Córdoba Athletic y Centro Naval, mientras que la Unión local estará representada por Los Cardos de Tandil y Comercial. Cada vez quedan menos lugares en la categoría Mayores.

Las Juveniles pueden presentar sus equipos en Categoría B (M19, nacidos en 1999 o 2000), C (M17, nacidos en 2001), la D (M16, nacidos en 2002), E (M15 nacidos en 2003) y F (M14, nacidos en 2004). También habrá torneo en modalidad Encuentro para las Infantiles.

En cuanto al hockey, que también tendrá su espacio al igual que en la edición 53, a la confirmación de varios equipos locales se le agregó Campo de Pato de Balcarce, GEBA y Ciudad de Buenos Aires. Las categorías son: Mayores, Quinta (Sub 18), Sexta (Sub 16) y Séptima (Sub 14).

Las inscripciones se realizan por mail a través de [email protected], también por teléfono al 0223 4946040 o en el gimnasio de Sporting, ubicado en Larrea 2055, de lunes a viernes de 8 a 22. También se pueden hacer consultas a las redes sociales del club: IPR Sporting Club y Gimnasio IPR Sporting Club en Facebook y @iprsportingclub en Instagram y Twitter.