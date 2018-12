Sincericidio de Arroyo en la despedida a Mario del Ollio de OSSE

Una emotiva despedida le tributó el Intendente Municipal Carlos Arroyo al hasta hace horas Presidente de Obras Sanitarias, ingeniero Mario Dell Olio quien se jubiló al frente de esa empresa luego de3 11 años de gestión. “Hoy estoy perdiendo por jubilación, al mejor Secretario de mi gestión, al hombre con más experiencia”, para acotar que “esta ( por OSSE) debe ser la mejor empresa argentina a nivel estatal”

Arroyo tuvo un acto de “sincericidio”, cuando luego de afirmar que Obras Sanitarias era “un orgullo para la ciudad. ¿Y saben por qué me doy cuenta? Por un detalle que ustedes van a entender rápido: ¿vieron que si hay una cosa que los seres humanos nunca sentimos es la salud? Cuando a uno no le duele nada y se siente bien, no siente nada. Bueno, yo nunca siento nada de Obras Sanitarias. Se me cae el municipio encima, pero de Obras Sanitarias, nada. Significa que la empresa funciona”.

El Intendente entiende eso de reírse de sus propios males para curarse en salud, y quizás haya sido en ese pensamiento duro y hasta demasiado cruel, para ejemplificar lo que está viviendo actualmente en su gestión y trazar un paralelismo con la empresa que dejó rearmada Mario dell Olio luego de presidirla durante 11 años.

De esta forma, Arroyo no escatimó elogios al recordar lo realizado durante la gestión de Dell Olio y –al respecto- subrayó puntualmente: “Siempre supe que era el mejor funcionario para dirigir a Obras Sanitarias, una empresa que es el orgullo no sólo de la provincia sino de toda la Argentina. Me gustaría que todos vean cómo se habla de OSSE en cada rincón del país. Siento un gran amor por esta empresa y un profundo respeto por todos sus integrantes.”

Recordó el Jefe Comunal la época cuando Dell Olio se encontraba al frente de la hoy desaparecida ESEBA, y juntos consiguieron las palmeras que delimitaron el camino en Parque Camet brindando mayor seguridad a quienes transitaban por allí.

Remarcó las gestiones ante el Enosha por el Emisario Submarino, las recorridas por los diferentes barrios de la ciudad. En la ultima parte de su discurso los invitó a continuar asesorándolo en temas que están en pleno desarrollo y en futuras gestiones por obras que beneficiarán a Mar del Plata toda; para finalmente hacerle entrega de un presente por su paso en OSSE