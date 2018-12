Los dueños del local accedieron a que no se cumpliera la medida”

Luego que la Justicia decidió dejar sin efecto la orden de desalojo que había dictado contra el local de la confitería Boston de la zona de Varese que se encuentra tomado hace 209 días por 14 trabajadores que fueron despedidos y dejados en la calle, la abogada Selena Marinelli, dialogó con “el Retrato…” y afirmó que “los dueños del local accedieron a que no se tome esta medida, ya que la jueza no lo ordenó”.

“Queríamos llegar a este acuerdo e hicimos todo lo posible para ello: presentamos escritos todos los días, hablamos con los dueños de la propiedad para ver si podíamos suspende​r el desalojo y finalmente lo logramos”, sostuvo la abogada.

Asimismo, precisó que los dueños de la confitería no se acercaron al lugar. “Ellos accedieron a que no se haga el desalojo. La jueza no lo ordenó, aunque seguramente se comunicaron previamente con ella”, señaló.

Primeramente y poco después del mediodía de este miércoles, un oficial de justicia se hizo presente en el lugar y les informó a los empleados que debía llevar adelante la desocupación del inmueble. Tal como lo habían anunciado, los trabajadores pidieron la suspensión de la medida.

A la espera de la llegada del oficial de Justicia, los trabajadores comenzaron a ser respaldados por diversos gremios y organizaciones que se acercaron hasta el local de la costa y Urquiza para impedir que se lleve adelante el desalojo y ya cerca de las 13.30 finalmente se les comunicó que la medida quedó suspendida a partir de que fue retirada la solicitud por el propietario del local.