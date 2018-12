El intendente presidió emotivo cierre del año en Obras Sanitarias

En el cierre del año, autoridades de Obras Sanitarias junto al Intendente Carlos Arroyo reconociendo la trayectoria del Ingeniero Mario Dell Olio que estuvo al frente de Obras Sanitarias durante los últimos 11 años y concretó las obras sanitarias más emblemáticas para la ciudad a lo largo de sus 11 años de gestión. También se homenajeó a jubilados y agentes con 25 y 30 años de servicio.

En el marco de una ceremonia que sirvió para rendir homenaje a quienes se acogieron a los beneficios de la jubilación en este 2018, así como para distinguir a los trabajadores que alcanzaron los 25 y 30 años de servicio en Obras Sanitarias, el intendente municipal Carlos Fernando Arroyo entregó este jueves una plaqueta recordatoria por su gestión de más de una década al frente de la empresa al ingeniero Mario Leonardo Dell Olio, quien se acaba de retirar de la actividad formal en la función pública y comenzará su etapa jubilatoria

Ciertamente y en un acto desarrollado en la sede central de French al 6700, la presidenta de OSSE, ingeniera Viviana Bolgeri, encabezó el encuentro que también contó con la participación del director Daniel Díaz, funcionarios, concejales e invitados especiales. Por caso, estuvieron el presidente y vice del Emvial, Pablo Simoni y Mariano Bowden respectivamente; la secretaria de Desarrollo Social, Patricia Leniz; la subsecretaria de Educación, Susana Rivero, Guillermo De Paz por Planeamiento Urbano, Hernán Alcolea (Cooperativas) y los ediles Santiago Bonifatti, Marcelo Fernández y Patricia Serventich

En la oportunidad se vivieron momentos de emoción , que incluso embargó por algunos instantes al propio Carlos Arroyo, y también a personal administrativo que no pudo contener las lágrimas en momentos del sincero mensaje del Intendente Municipal.

El mejor secretario

Luego de una breve alocución de la ingeniera Bolgeri dando la bienvenida a los presentes y reconociendo lo realizado por Dell Olio a lo largo de todos estos años “con esfuerzo, dedicación y proyección a futuro”, se pudo escuchar a un emocionado Carlos Arroyo: “Estoy perdiendo por jubilación a mi mejor secretario” consideró al dirigirse al público, para agregar seguidamente: “Solvencia técnica, sentido común y amor a la ciudad. Tres cosas que han identificado al ingeniero Dell Olio”.

El Intendente Carlos Arroyo, le entregó al funcionario saliente una plaqueta destacando su labor al frente de la empresa sanitaria municipal con el siguiente mensaje: “En reconocimiento a su incansable labor y entrega constante para el crecimiento de los Servicios Sanitarios del Partido de Gal Pueyrredon. Gracias por estos años de liderazgo, humanismo, proyección y desarrollo en nuestra empresa”.

Por su parte el principal homenajeado recordó con una sonrisa “haber venido a la empresa sólo por unos días y me quedé 11 años”, para recalcar inmediatamente: “Siempre dije que la mejor vacuna es el agua. Con objetivos firmes todo se puede realizar. Tener la camiseta de Obras Sanitarias es querer lo mejor para la ciudad”.

Asimismo, recordó: “Arrancamos tratando de armar juntos una visión de la empresa entre todos. Esto no quiere decir que siempre estuvimos de acuerdo en todo. Pero así fuimos avanzando y cambiando cosas. Que hoy digamos que OSSE es la empresa del Partido de General Pueyrredon es normal. Hace 11 años atrás, era una empresa que terminaba en Mario Bravo y en calle Estrada. Así fuimos trabajando para expandirnos y organizarnos. Pasamos de las declamaciones (que son palabras vacías) a las acciones concretas. De esta forma avanzamos con muchos proyectos y desafíos ambientales”.

El Eiario Submarino, la nueva estación depuradora de aguas residuales, el acueducto oeste, los desagües cloacales de la IV Cloaca Máxima y destacó el desafío de continuar los proyectos de innovación que el crecimiento constante de la ciudad requieren.

“Las cosas van cambiando. Logramos ser la empresa del partido de General Pueyrredon y creemos que OSSE tiene ser la empresa de toda la región. Entonces las metas van cambiando con el tiempo. Por eso debemos incorporar innovación y tecnología. Por eso les pido algo: sigan trabajando juntos, sigan mirando al futuro y no se detengan, nada es imposible”, subrayó Dell Olio con emoción.

“Mi compromiso con el Intendente es continuar ayudando y aportando. Por eso me comprometí a monitorear algunos proyectos Ya no me voy a encargar del 10 % correspondiente al pasado ni del 40% que representa el día a día. Me puedo ocupar del 50% que tiene que ver con el futuro y los proyectos para el desarrollo de los servicios”, destacó Mario Dell Olio.

Más distinciones

Cabe señalar que en la oportunidad se reconoció asimismo a los sanitaristas que se acogieron a los beneficios jubilatorios en este 2018. Tal es el caso de Miguel Arcidiácono, Luis Aronna, Hugo Barrientos, Jorge Dermendyieff, Ángela Di Pierro, María Inés García, Roque Juárez, Emilio Martín, Gregorio Miranda, Abelardo Muñoz, Osvaldo Pegoraro, Jorge Pérez, Juan Carlos Sotto y Roberto González.

Por su parte, están cumpliendo 30 años de servicio en OSSE Ricardo Campanella, Sergio Company, Adriana Egea, Elisabet Peralta y Gustavo Piccolini, mientras que 25 años de labor en Obras Sanitarias celebran Laura Beramendi, Alejandra Cussi, Oscar Entratico, Julio Espinosa Gallardo, Silvia Gatti, Juan Marcelo Jofre, Marisa Montenegro, José Luis Oemig, Carlos Alberto Quiroga, Silvia Sabbatini, Alejandro Vrabiescu, César Zalazar y Paola Zunino.