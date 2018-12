Alfredo Olmedo desembarca en Mar del Plata proponiendo Orden y Educación

“El orden y la educación va a traer un respeto en la sociedad que se va a empezar a reconstruir, el temor a Dios le va a poner el camino seguro a seguir” dijo en diálogo con “el Retrato…” el hoy diputado nacional y candidato a Presidente, Alfredo Olmedo. El salteño que anticipó que estará por Mar del Plata en enero y febrero, comenzó a empapelar la ciudad con su figura y la tradicional campera amarilla.

Al referirse al armado en la “Feliz” hizo saber que “recién daremos a conocer los nombres del equipo, que ya está trabajando en esa ciudad. Será cuando llegue el momento” para acotar que “sí le puedo adelantar que se trata de gente que no se negocia “

Anunció que “El respeto a las instituciones, a la sociedad, a las personas; acá se toma mucho eso de respetar las individualidades para armar leyes, seguro que hay que respetarlas, pero no nos podemos olvidar de las mayorías” será su prioridad de acceder al “Sillón de Rivadavia”

En su charla con “el Retrato…” consideró que “para mí va a ser un honor muy grande regresar a Mar del Plata, como lo hago todos los veranos con mi mensaje y en esta oportunidad explicando en persona mi propuesta política; que esta oportunidad se convertirá en el mensaje más importante: el de que me acompañen para llegar a ser Presidente de la República Argentina , para luego transitar juntos un camino distinto”

“LA POLÍTICA DE ESTADO DE ESTE Y EL

ANTERIOR GOBIERNO FUE QUEBRAR LA FAMILIA”

Al referirse a su visión acerca de cómo veía al país hoy, Olmedo no tuvo empacho en afirmar que “la política de Estado de este y el anterior Gobierno fue quebrar la familia, y lo están logrando” basando este pensamiento en “la Ley de Ideología de Género, que yo voté en contra; es más, fui el único legislador que se opuse”

Remarcó que con esta Ley “están intentando quebrar la familia, que es la base de la sociedad” acotando que “puede que estemos mejor o peor, aunque hoy económicamente estamos todos peor, pero si uno tiene una familia quebrada, destruída, no hay nada que la pueda comparar…por eso estoy totalmente en contra que se enseñe la Ideología de Género. La educación sexual tiene que ser para los padres, no para el Estado, por lo que me opongo férreamente que se convierta en Ideología de Estado”.

Afirmó no sentirse un poco el “Quijote” ante esta y otras posturas contrarias al pensamiento general. “ Para nada me siento en soledad…curiosamente se habla de violencia y me pregunto si no es violencia en matar a un hijo por nacer. Se contradicen los movimientos , sin que esto signifique que no respete a los movimientos sociales”

“LA SOCIEDAD ME VA A RESPALDAR

EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES”

A pesar de su experiencia política se mostró sorprendido “por lo que sucede en este país: el que habla de la vida se lo censura, y el que habla de la muerte de un niño por nacer, lo avalan…¿Dónde estamos?”

Remarcó que se siente acompañado “porque la sociedad se cómo piensa, como valora una vida” enfatizando que “hay que volver al temor a Dios, porque es el principio de la sabiduría y que el que nada tiene por perder, puede llegar a esto: matar a un hijo por nacer”,

No tuvo duda en afirmar que “la sociedad me va a respaldar en las próximas elecciones a Presidente” para luego decir: “de un solo lado está: Cristina, Macri, la izquierda, Massa,…todos juntos que respaldan la Ideología de Género, aborto, todo este tipo de cosas; y de este lado el único que plantea una vadera distinta es quien le habla, Alfredo Olmedo a favor de la vida, de la mujer, de la familia, de Dios, del servicio militar…”

“BOLSONARO TIENE COINCIDENCIAS

MUY GRANDES CONMIGO”

Al referirse a su reciente visita a Brasil donde mantuvo un encuentro con el Presidente Bolsonaro, Olmedo expresó que “él tiene una coincidencia muy grande conmigo: los dos somos cristianos, planteamos la familia como base de la sociedad, que los presos tienen que trabajar, que vuelva la educación a la escuela como corresponde, el temor a Dios, el orden , el respeto , darle a las Fuerzas Armadas la dignidad y la autoridad que corresponde”

“Por eso cuando yo plantie que hay que abatir al delincuente ,no estaba equivocado” aclarando que “esto no significa matarlo. Si hubieran abatido a Maldonado estaría vivo, no muerto”

MAYOR PRESUPUESTO PARA

RECUPERAR LAS FUERZAS ARMADAS

Al hablar de la recuperación de las Fuerzas Armadas recordó que “pedí que se declare la emergencia hasta saber qué Presupuesto iba a ver para invertir. Un ejemplo… en Salta se anotan 7 soldados para hacer el servicio militar, pero por el Presupuesto solo entra uno. Por eso solo levantando el Presupuesto de las Fuerzas vamos a tener mayor capacitación y equipamiento”, entendiendo que “al país hay que armarlo; un país desarmado no se protege. En cambio, armado es respetado”,

“Esta actitud de desarmar a las Fuerzas Armadas se debió a un plan premeditado, ya que mientras esto sucedía, armaban los distintos barrios con droga”

Volvió a levantar las banderas del orden, el respeto a la familia, la seguridad “ya que es lo que más me piden cuando recorro distintos sectores del país. También trabajo digno, ya que el Estado con el Plan no lo da, al contrario, está fomentando que esa persona no se capacite para conseguirlo”

Para lograr ese objetivo impulsará en caso de acceder al Gobierno Nacional “bajar los impuestos. Olvidarse de Capital Federal , que hoy cobran para que lleguen a la política. Hoy tenemos que salir a impulsar las economías regionales, entre ellas la de Mar del Plata. No se entiende cómo para comprar un tractor hay que pagarlo al contado y un auto le dan cuotas. Tenemos que reactivar la producción. El algo ilógico”