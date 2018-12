Llegó el tercer desembolso del FMI y las Reservas subieron a USD 66.343 millones

El Banco Central informó que se efectuó el desembolso de la tercera cuota del préstamo con el FMI y que, en consecuencia, las Reservas Internacionales llegaron a los 66.343 millones de dólares, su valor más alto desde el último 18 de enero, antes de que se disparara la crisis cambiaria.

“Las Reservas Internacionales finalizaron en US$ 66.343 millones (nuevo máximo registrado), aumentando US$ 7.763 millones respecto al día hábil anterior”, informó la autoridad monetaria es su resumen diario.

“La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un saldo negativo de US$ 99 millones. En el mercado de cambios, el BCRA no tuvo participación. Por último, en el día de hoy se registró un ingreso correspondiente al acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional por un equivalente de US$ 7.619 millones. En tanto, las operaciones cursadas a través del sistema SML representaron un egreso de US$ 4 millones”, detalló.

De esta forma, el FMI ya entregó al país entre los desembolsos del 22 de junio, 30 de octubre y 21 de diciembre un total de 28.297 millones de dólares. Es decir que con este tercer dispendio, el organismo multilateral ya concretó más de la mitad de la ayuda por 56.300 millones de dólares que le prestará a la Argentina hasta finales de 2021.

El máximo de Reservas Internacionales alcanzado este viernes obedece a que también a comienzos de esta semana ingresaron a las arcas del Banco Central unos 60.000 millones de yuanes equivalentes a unos 8.725 millones de dólares. Este monto se correspondió a la ampliación del swap de monedas que Guido Sandleris negoció con su par chino en la previa al G20.

El viernes pasado las Reservas se ubicaban en 49.887 millones de dólares, de los cuales 14.300 millones eran Reservas Internacionales netas.