Exitosa Sexta Siembra de Libros de la ONG Casa de 20 por Mar del Plata

Con el objetivo de fomentar la lectura entre los vecinos de la ciudad, a través de la puesta en valor y distribución solidaria de libros en distintos espacios públicos y pese a la lluvia, este viernes la ONG Casa 20 realizó la sexta Siembra de Libros, adhiriendo a la Jornada Mundial del mismo evento.

En tal sentido, la presidenta de la ONG Casa 20, Lucía Bonifatti, dialogó con “el Retrato…” y expresó que, teniendo en cuenta la lluvia que sacudió a Mar del Plata durante todo el día, “se reforzó mucho el Hospital Materno Infantil y salieron muchos voluntarios con cajas a distintos lugares bajo techo como centros comerciales y bancos” a la vez que agregó que tienen programados alrededor de 20 puntos fijos en la ciudad.

“Lo que hacemos es liberamos libros con la consigna que la gente los lea y los vuelva a liberar en tres meses, lo cual queda a criterio y voluntad de cada persona”, sostuvo la referente de la ONG a la vez que aclaró que “en la mayoría de los casos los devuelven a los 3 meses, en otros a las 6 o 9 en el cambio de estación”.

En relación a lo anterior, indicó que “mucha gente cuando ya leyó los libros los trae a la ONG y se llevan otros. Se empieza a hacer como una especie de intercambio y de biblioteca cotidiana” y añadió que “la entrega se hace en cajas en espacios públicos o en mano en algunos lugares como el Materno y la gente elige el que se quiere llevar”.

Bonifatti se refirió a las estaciones en que más se consumen libros y resaltó en ese sentido que “la gente viene a una estación específica cuando está buscando algún libro en particular de algún autor que le gustó y vuelve para ver si hay algo más”.

“Como no funcionamos como biblioteca no tenemos un sistema de fichado en donde sabemos exactamente cuántos autores y libros tenemos, pero como solemos trabajar mucho con estos, es decir, los recibimos, trasladamos y etiquetamos nos permite saber si ese libro en puntual que buscan lo tenemos y alcanzarlos”, manifestó en conversación con “el Retrato…”

Asimismo, hizo hincapié en que todos los libros con los que cuenta son donados, tanto por personas, editoriales o instituciones. “Muchas personas que fallecieron toman la decisión incluso de donar bibliotecas enteras y de esa manera recibimos insumos de más de 500 libros juntos, por ejemplo. La editorial Palito nos ha donado más de mil libros en alguna siembra en particular”, señaló.

“Por siembra se entregan alrededor de 2 mil libros y ya llevamos más de 10 mil, ya que esta es la sexta siembra”, resaltó a la vez que explicó que “la siembra es un solo día y se hace cada cambio de estación, por lo que hay 4 en el año”.

Además, precisó que “el trabajo durante todo el año tiene que ver con la recepción de libros, si hay alguna búsqueda en particular que algún vecino solicita también la hacemos y colaboramos con escuelas que por ahí necesitan manuales de estudio, entregándoles cada libro relativamente nuevo del 2015 hasta la actualidad”.

“Por ejemplo a la escuela 54 del barrio Belisario Roldán le hemos donado cerca de 100 manuales del año 2017 que ya no estaban en uso, ya que las escuelas privadas hoy en día exigen que los alumnos tengan el manual del año en curso y entonces quedan para la venta de usados los libros del año anterior, lo cual es contenido súper útil para dar clases”, completó.

Donación de libros durante todo el año

Seguidamente, hizo hincapié en que la gente que quiera colaborar mediante la donación de libros lo puede hacer “durante los demás días del año se pueden contactar por las redes sociales y acordar una cita en los días que hay un voluntario que por ahí los reciba”, afirmó a la vez que aclaró que “muchas veces se van a buscar también y se ayuda a las personas a seleccionar y mirar los libros que tienen”.

“Si son libros que están en muy mal estados tratamos de no recibirlos porque contaminan a los que tenemos acá. Si es del año 2015 hasta esta parte se puede reutilizar en las escuelas, pero si es un manual del año 80 o 90 ya no, porque los mismos docentes no los quieren”, aseguró y destacó que “ya se hizo como un hábito este de venir a la Casa de 20 (XX de Setiembre 1744) cada siembra y buscar y traer libros”.

Además, indicó que reciben todo tipo de libros, no hay ninguna temática en particular, “lo único que las enciclopedias o los que tienen varios tomos, intentamos enviarlos a instituciones” y que “mucha gente también viene a buscar libros de historia o específicos, por lo cual se intenta que se los lleven también”.

Por último y en lo que respecta al crecimiento de la lectura de libros por medio de internet, consideró que “los libros son como el efecto de la radio, por más que haya venido la televisión y otros medios, ésta sigue teniendo su encanto, es como un hábito que, aunque la gente lo puede perder en algún momento, luego lo supera”.

“En los libros pasa lo mismo. Tienen que ver con el deseo sobre lo que uno quiere leer, de qué autor, es una búsqueda que un poco la tecnología te inhabilita, que es un bombardeo constante y a veces es tan rápido que no son los tiempos del deseo”, afirmó.

En ese sentido, agregó que “estas iniciativas colaboran en que la gente vuelva a encontrar en la lectura y en el libro de papel un espacio de disfrute y de encuentro. La gente nos devuelve eso justamente con cada siembra de libros que hacemos y que tiene tanta aceptación, por eso pensamos que algo de esto es inherente al ser humano, más allá que avance la tecnología”.