Blindan Barcelona por la reunión de Pedro Sánchez y Quim Torra

Y finalmente, se produjo el encuentro, entre el Presidente Pedro Sánchez y el President de la Comunidad de Barcelona, un encuentro que ha sido motivo de encendidos ataques por p arte de Pablo Casado, PP y de Albert Rivera, quienes prácticamente exigieron que en lugar de reunirse, según ellos para la foto, Sánchez debería haber puesto en marcha el Artículo 155 de la Constitución para anular las competencias del Govern de Barcelna. De todos modos, más allá de esta reunión, mañana será un día clave que dará y quitará razones al PSOE yh UNIDOS PODEMOS o por el contrario se las dará al PP , a Ciudadanos y a Vox, ya que el Consejo de Ministros, efectuará su habitual reunón de los viernes en Barcelona. Para dar seguridad al encuentro, el dispositivo de Seguridad, ha congregado a nueve mil efectivos tanto de la policía autonómica, Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y Policía Nacional, para evitar incidentes ante la co nvocatria de numerosas manifestaciones. Pero la noticia de hoy ha sido la reunión en Pedralbes entre Sánchez y Torra, fruto del cual el Gobierno y laGeneralitat han pactado esta noche en Barcelona su apuesta por “un diálogo efectivo” y la necesidad de vehicularlo a través de una “propuesta política que cuente con un amplio apoyo de la sociedad catalana”.Ambas administraciones han pactado un comunicado conjunto después de la reunión que han mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, en el que prometen también“potenciar los espacios de diálogo que permitan atender las necesidades de la sociedad”. La concreción de esa buena voluntad será el próximo mes de enero, cuando se vuelva a producir una nueva reunión entre ambos gobiernos. El encuentro duró poco más de una hora y media y vino precedido de un tira y afloja institucional sobre el formato y los asistentes. La Generalitat reclamaba que al encuentro entre presidentes se sumaran también consejeros y ministros, mientras que el Ejecutivo central defendía una reunión bilateral entre Sánchez y Torra. Al final se llegó a un acuerdo, de manera que mientras ambos presidentes se estaban entrevistando, en otra sala contigua se celebraba una segunda reunión entre la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, por un lado, y el vicepresidente de laGeneralitat, Pere Aragonès, y la consejera de la Presidencia Elsa Artadi, por el otro. La voluntad de diálogo expresada en la reunión tendrá su continuidad en otra reunión que se celebrará el próximo mes de enero, a la que asistirían Aragonès y Artadi, por parte de la Generalitat y Calvo y el ministro que designe el Gobierno, por la otra. Artadi constató en rueda de prensa tras la reunión que “existen grandes diferencias” entre ambos gobiernos y reiteró las reclamaciones de la Generalitat de no llevar a la vía judicial la situación política catalana, reclamar los derechos fundamentales y avanzar en lo que calificó de “desfranquización” de la sociedad catalana. La portavoz de la Generalitat explicó también que en la reunión de ayer no se habló del posible apoyo de los independentistas catalanes a los Presupuestos Generales del Estado, ni tampoco de un hipotético referéndum de autodeterminación. Por su parte, la ministra Batet aseguró que “no hay otra salida para afrontar el problema político que el respeto a la legalidad” y aseguró que el Gobierno “está convencido de que podemos caminar juntos en una solución política para Cataluña dentro de la Constitución y el Estatuto”. Batet ha insistido en que además de “ensanchar el diálogo entre los gobiernos, se ha de ensanchar también entre las fuerzas políticas catalanas”. La reunión de este jueves es la segunda que celebran Pedro Sánchez y Torra desde que accedieron a la presidencia, con escasos días de diferencia. El primer encuentro se celebró el 9 de julio y desde entonces se ha venido especulando con una nueva cita, que finalmente se produjo ayer con motivo de la celebración delConsejo de Ministros en Barcelona. La Generalitat expresó horas antes su desagrado porque la reunión entre presidentes se vinculara al encuentro ministerial. Con todo y pese al tono cordial del encuentro, la reunión sirvió para constatar la distancia que separa a ambos gobiernos. “Lo que le pedimos a Pedro Sánchez es que pase de reclamar el diálogo, a practicarlo”,aseguró Artadi al acabar la reunión semanal del Govern. Un centenar de manifestantes cortaron la avenida Diagonal de Barcelona durante diez minutos en señal de protesta por la reunión, Casanova. PP y Ciudadanos consideran que el encuentro entre Sánchez y Torra es una “humillación”. Ambos partidos rechazan la reunión y considera que el Ejecutivo no debería haber aceptado el “chantaje” de los independentistas con ese formato. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha convocado para mañana una rueda de prensa en elParlamento de Cataluña mientras se encuentre reunido el Consejo de Ministros. Hugo Barze– Corresponsal en Europa