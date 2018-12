Presentarán proyecto para prevenir y tratar la Trombofilia y la Trombosis

Con el fin de apuntar a la prevención y tratamiento oportuno para todas las personas que posean o estén en riesgo de poseer trombofilia o trombosis, la diputada provincial, Alejandra Martínez y el diputado nacional, Eduardo Bali Bucca, presentarán en los próximos días un proyecto de ley, elaborado por la Asociación Civil Trombofilia y Embarazo Argentino, para que se le otorgue un marco legal al tratamiento de estas enfermedades.

Ivana Arigós, Presidente Asociación Civil Trombofilia y Embarazo Argentina, dialogó con “el Retrato…” y explicó que “la ley incluye no solo el trastorno en la coagulación de la sangre, es decir la Trombofilia, sino también la prevención de la trombosis” a la vez que precisó que “anteriormente se presentaron dos proyectos más, por la diputada marplatense Fernanda Raverta, de los cuales uno no tuvo quórum en 2017 y este año ni siquiera tuvo dictamen en la comisión de salud”.

En tal sentido, explicó que desde la Asociación Civil, a diferencia de los anteriores, este año se hizo un proyecto que es para todas personas, no solo para mujeres. “Lo que se intenta es obtener un diagnóstico oportuno de las trombofilias y de la trombosis”, apuntó. En cuanto a esta última, aclaró que se busca conseguir la prevención de la enfermedad, lo cual se puede saber por medio de los antecedentes familiares.

En función de ello, precisó que este lunes tuvieron una reunión con la diputada provincial marplatense, Alejandra Martínez y el diputado nacional, Eduardo Bucca, a los efectos de elaborar una estrategia para trabajar este proyecto que se hizo desde la Asociación y presentarlo en conjunto.

“Nos propusieron armar un equipo de trabajo y, a partir de ahora, colaborar con ellos, mediante reuniones cada 15 días para poder llevar este proyecto cuando se inicien las legislativas ahora en marzo”, sostuvo Arigós en diálogo con “el Retrato…” y añadió que “es todo un recorrido que tiene que dar: primero pasará por la comisión de salud, luego por presupuesto, etcétera”.

Necesidad de estadísticas

Asimismo, se refirió a que una de las cuestiones que plantea el proyecto es que se conozcan y se hagan estadísticas. “No hay estadísticas a nivel nacional, provincial o local. El 2 de agosto pasado tuve una audiencia pública en el Ministerio de Salud de la Nación, donde se presentó este proyecto y justamente los directores presentes como también los que fundamentaron el veto de la anterior ley no tenían datos precisos en ese sentido”, señaló.

“Pretendemos que haya una estadística de estos casos, pero con este proyecto de ley, no solo estaríamos evitando las muertes intrauterinas y de las madres que padecen trombofilia, sino también los decesos por ACV o paros cardiorespiratorios, los cuales son problemas que vienen a raíz de la trombofilia”, explicó.

La trombosis como la tercer causa mundial de mortalidad

A su vez, se refirió a que la OMS establece “la trombosis como la tercer causa mundial de mortalidad y es increíble que en el país no tengamos una estadística sobre este tema, lo mismo con la trombofilia”.

En ese contexto, confesó: “Estamos esperanzados en que se va a lograr, porque es un proyecto que tiene en cuenta los argumentos del veto de la anterior ley y está basada también en un rigor científico. Pensamos que este proyecto puede ser viable”.

“La heparina no se está entregando”

Por otra parte, hizo hincapié en que mediante este proyecto también pidieron por la cobertura de las obras sociales, las prepagas. “Si bien hay cobertura pública, la heparina no se está entregando y en Mar del Plata esto es un gran problema también, porque hay mucho diagnóstico y no hay medicación para las embarazas”, manifestó.

En relación a lo anterior, afirmó que lo venían pidiendo también con respecto al Hospital Materno Infantil, es decir, “que la mujer con trombofilia, que ya está diagnosticada sea tratada desde el comienzo del embarazo en ese nosocomio y no en las salas municipales, porque es un embarazo de alto riesgo, por lo que las salas no cuentan con la tecnología necesaria para poder atenderlas”.

“Pedimos que sean atendidas desde el test positivo en el Materno Hospital, ya que hoy son tratadas en las salitas y recién en el sexto o séptimo mes las derivan y muchas veces sino hay un control exhaustivo en el embarazo tanto para el bebé como para la mamá, éste se pierde antes de ser derivada”, aseguró.

Tratamiento trombofilia sale alrededor de 18 mil pesos mensuales

Por otra parte, la referente de la entidad civil se refirió a los costos que tiene un tratamiento de trombofilia y remarcó que “es muy caro. La medicación varía en cada caso y de acuerdo a los niveles encontrados en los estudios, pero el mínimo que necesita una mujer es de heparina 140 por día y una caja sale alrededor de 6 mil pesos”.

“La caja trae 10 inyecciones y necesitas tres por mes, asique son alrededor de 18 mil pesos mensuales como mínimo, a lo que se le debe adicionar todos los demás medicamentos que tiene que tomar y los estudios que se tiene que hacer”, afirmó.

Además, detalló que “hay algunas mujeres que necesitan una dosis más alta o inclusive que se tienen que aplicar dos o tres veces al día la inyección. Por lo que, esos valores se pueden triplicar” y aclaró que “es prácticamente imposible para cualquier persona poder llevar un tratamiento sin una cobertura médica”.

“En Mar del Plata no les dan la medicación ”

“Hoy uno de los hospitales en los que se hacen los estudios en Capital Federal no está recibiendo los reactivos y por ende, no están dando turnos para que puedan hacerse los estudios. La heparina no está llegando, de hecho en Mar del Plata no les dan la medicación y deben recurrir a las donaciones que hacemos desde la Asociación”, resaltó.

Por último y en relación a las donaciones que hacen desde la entidad civil, expresó que “la mujer que ya cobró esa medicación la dona a aquella que la está necesitando. Contactamos a quién tiene con quién necesita a través de las redes sociales, la página o demás. Tratamos de focalizar en cada ciudad, pero muchas veces no alcanzan y se envían por correo”.

“Todo este sistema de donaciones es bastante engorroso y realmente hay que solucionarlo. Necesitamos una ley que ampare este tema”, apuntó Arigós y comentó a “el retrato…” que “lo que falla en el país es el sistema de salud, porque no actúa preventivamente, asique la idea es hacer foco en este tema justamente”.