Trabajadores de Hoteles de La Armada denunciaron precariedad laboral

rabajadores de los Hoteles Antártida y Tierra del Fuego y el Café Orión, pertenecientes a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) protestaron este lunes a la mañana en Luro y Entre Ríos para reclamar a las autoridades de la entidad que se pague el plus que vienen cobrando todos los empleados desde hace 5 años y que se regularice la situación de los contratados.

En tal sentido, el Secretario Adjunto de ATE, Ezequiel Navarro, dialogó con “el Retrato…” y explicó que “son dos cuestiones las que se reclamaron en principio. Una es que desde hace 5 años en los hoteles se cobra un plus de verano, un excedente que se genera en el hotel con el trabajo de Mar del Plata, pero este año las autoridades plantearon que hay una orden a nivel nacional que ese plus no se pague”.

“Todos los compañeros durante este tiempo lo vinieron cobrando y no es que La Armada tiene que poner dinero de otra partida, sino que es algo que se genera en la ciudad”, completó el referente de ATE a la vez que agregó que la otra cuestión que motivó el conflicto fue que “los contratos de compañeros y compañeras temporarios se firmaban en montos extremadamente bajos de 12 mil pesos en promedio”.

En relación a lo anterior, indicó que “se planteó que esos contratos tenían que actualizarse, porque estaban muy lejos de las necesidades de los trabajadores” y aclaró que también se encuentran pidiendo que “den algunas garantías, que al día de hoy no están y por eso se sale a hacer estas medidas”.

“El plus que se reclama es para todos los trabajadores y los empleados contratados como “eventuales” desde hace diez años que son alrededor de 150, los cuales no tienen estabilidad ni gozan de los derechos que tiene el resto de los trabajadores de planta permanente”, afirmó Navarro.

Seguidamente, resaltó que la semana anterior estuvieron reunidos con personal de La Armada que maneja los hoteles, a los cuales se les planteó que “había un potencial conflicto, sino avanzaban con soluciones”, pero no obtuvieron respuesta alguna a sus reclamos.

“Después de la reunión, no hubo respuestas, por eso, los trabajadores y trabajadores, luego de una reunión en asamblea decidieron salir a manifestarse públicamente”, sostuvo Navarro ante “el Retrato…” y resaltó: “De todos modos, esperamos que en los próximos días nos llamen con algún tipo de propuesta”.

En ese contexto, detalló que, en caso de no tener comunicación en los próximos días, “va a estar complicado el inicio de la temporada en el Hotel Antártida y en Hotel Tierra del Fuego” y añadió, que igualmente esperarán unos días para tomar una decisión en tal sentido, “pero sino el día jueves se hará una asamblea y se resolverá qué medida se llevará adelante”.