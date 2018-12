Municipales siguen con las medidas y la Provincia impulsa Mesa de Diálogo

En el marco del conflicto salarial que mantiene el gobierno con los trabajadores municipales, este lunes se cumplió el quinto día de la retención de tareas iniciada por los empleados y registró un 97% de nivel de acatamiento, “pese a los manotazos de ahogados y los gestos antidemocráticos del Ejecutivo”, denunciaron desde el Sindicato en diálogo con “el Retrato…”

Paralelamente a esto el titular de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas anunció que desde la el gobierno provincial busca que el Sindicato de Trabajadores Municipales y la gestión de Carlos Arroyo se sienten en una “Mesa de diálogo” para tratar tres temas específicos: modificaciones al convenio colectivo de trabajo de los municipales, la paritaria y la bonificación de los docentes municipales.

Indicó que el encuentro se definirá en las próximas horas con el objetivoque “la ciudad funcione a pleno durante el verano”

Un acatamiento cercano al 100 por ciento

En tal sentido, Luis María Muñóz, el Secretario de Prensa del Sindicato, dialogó con “el Retrato…” y reconoció que mientras tanto “El conflicto continúa con medidas de acción directa como la retención de tareas por tiempo indeterminado, pese a los manotazos de ahogados y los gestos antidemocráticos del Ejecutivo, hoy el acatamiento fue casi cercano al 100%”.

En relación a lo anterior, precisó que cuando habla de “manotazos de ahogado” se refiere a que “el Ejecutivo en un gesto desesperado pidió la conciliación obligatoria al Ministerio de Trabajo, sabiendo que por el mismo conflicto no se puede dictar la misma dos veces”.

“Esto no puede darse así, porque la ley dice justamente expresa que no se puede dictar la conciliación obligatoria dos veces en un mismo conflicto”, sostuvo el referente gremial a la vez que aclaró que “se dicta la conciliación obligatoria para que se arregle, si uno no arregla, el conflicto sigue y la parte gremial queda en libertad de acción”.

“ Gestos antidemocráticos del Ejecutivo”

En función de ello, detalló que “por eso decidimos volver a las medidas de fuerza” y precisó que cuando habló de “gestos antidemocráticos del Ejecutivo” se refirió a que “el otro día el intendente a las 8 y media de la mañana concurrió a Inspección General a pedir el listado de la gente que no había ido a trabajar. Es decir, tiene la ciudad en llamas y en vez de ponerse el traje de bomberos para apagarla, es más importante para él ver quién fue, o no, a trabajar”.

Asimismo, cuestionó que también el intendente municipal sacó un decreto, en el cual obligaba al personal jerárquico del municipio a trabajar “violando, de esta forma, su legítimo derecho laboral a hacer huelga, en el marco de un conflicto”.

“En la Secretaría de Mourelle también circularon listas negras, planillas en que se anotaba al personal que no prestaba servicios, con el fin de imponerles algún tipo de sanción”, agregó a la vez que aclaró que, por el momento, se desconoce si les van a descontar los días a los que adhirieron a la medida de fuerza.

El Sindicato pidió cese hostigamiento al personal

Además, destacó que “pese a la amenaza, el acatamiento fue de un 97%” y comentó también que desde su sector le hicieron una denuncia al Ejecutivo local por estos hechos y para que “cesen con su hostigamiento al personal, es decir, lo de las listas negras y decretos que obligan al personal a trabajar y demás”.

Seguidamente, hizo hincapié en que continuarán con la medida de fuerza, si el intendente no da marcha atrás en su decisión. “Seguiremos sin actividad en la Municipalidad en todas las área y tampoco se dictan clases, pero sí se mantienen las guardias de los lugares que así lo requieren, como lo garantiza el Sindicato en cada medida de fuerza”, expresó.

Por último se refirió a las quejas de la gente por la no atención de las diferentes áreas del municipio en estos días, señaló que “todo esto no es culpa del personal municipal, sino que acá hay un solo responsable, que es el intendente de Mar del Plata” y aclaró que para el trascurso de los próximos días está previsto una reunión de los cuadros orgánicos del sindicato, a los efectos de realizar una evaluación de la medida del plan de lucho y decidir sobre los pasos a seguir.