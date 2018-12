Arroyo dijo que es un aspotolado la labor docente en Educación Inicial.

Además, la institución educativa llevará el nombre “Héroes del ARA San Juan”. “Esto sirve como recuerdo y homenaje de toda la ciudad por la pérdida invalorable de soldados”, destacó el Intendente.

El intendente Carlos Fernando Arroyo participó este lunes del acto de inauguración e imposición del nombre “Héroes del ARA Sanjuán” del Jardín de Infantes Nº 951 ubicado en el barrio Santa Rosa del Mar.

En este contexto, el Intendente expresó: “La etapa más importante es la inicial. Muchos creen que la universidad es el fin de todo, en realidad la formación de las pequeñas criaturas se hace en el Nivel Inicial. Por lo tanto, siempre debemos tener la labor esforzada que tienen, casi un apostolado, las maestras y maestros de Educación Inicial. Los chicos aprenden con ellos –en los primeros años de su vida- lo que va a acompañarlos durante el resto de su vida, como el compartimiento y las actitudes; lo que nos hace ciudadanos de valor es lo que se recibe aquí y ahora”.

“Es hermosísimo –siguió Arroyo- venir siempre a habilitar un jardín de infantes. Nuestro país tendría que estar lleno de jardines de infantes, lamentablemente no es así. Hemos ido a buenos Aires expresamente a reclamar dinero para construir jardines porque soy conciente que 30 o 40 jardines más son los que nos hacen falta”.

En esta línea, el jefe comunal destacó que “sea uno de los primeros casos donde se esté nombrando a una institución oficial por los héroes del San Juan. Yo tengo una muy buena relación con la gente de la Armada porque conozco muy a fondo el tema y les puedo asegurar –lamentablemente- que muchos ciudadanos se olvidan de las funciones que cumplen. Una de ellas es defender el Atlántico Sur, una función silenciosa, que se cumple todos los días y no hay ni sábados ni domingos ni feriados. Esta función no ha sido reconocida hasta hoy”.

Por último, el intendente Arroyo manifestó: “Esto sirve como recuerdo y homenaje de toda la ciudad por la pérdida invalorable de soldados con los que tuve el gusto y honor de compartir varias formaciones. Le ruego a Dios que el estado no se olvide de los parientes y de los que acompañaron a esos hombres que dieron lo todo lo que tenían. Esto no lo debemos olvidar nunca. De una vez por todas, debemos entender que ellos son los guardianes de casi la mitad de todo el territorio argentino y que está olvidado. Belgrano decía que Argentina vive de espaldas al mar y eso no debe ser. Por eso es doblemente importante esta ceremonia, porque es un jardín de infantes y por el nombre que eligieron”.

Verónica Penna, directora de la institución, señaló que “tenemos 100 niños en este Jardín. Somos una gran familia y eso hay que agradecerlo, sobre todo al barrio que confío en este establecimiento. La imposición del nombre fue un trabajo que iniciamos hace un tiempo”.

Por su parte, la presidenta del Consejo Escolar, Sofía Bafie, leyó la declaración del Director de Escuelas imponiendo el nombre. En la ceremonia se destacó que a esa institución educativa concurre Agustín García, hijo de uno de los 44 héroes del ARA San Juan. Asimismo, el niño y docentes descubrieron una placa y un mural que luce en una de las paredes del edificio y que evoca a los dichos héroes.