Trabajadores de Toledo arribaron a un acuerdo “altamente” positivo

En el marco del conflicto con la cadena de supermercados Toledo, Darío Zunda, Secretario Gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, adelantó que los trabajadores llegaron a un principio de acuerdo con los empresarios, al cual calificó como “altamente positivo”. A su vez, destacó: “Nunca vamos a aceptar una reducción del sueldo de los trabajadores”.

“El conflicto se desata en noviembre, donde empezaron las conversaciones con la empresa, ya que había que acordar el pago de un bono interno, el aguinaldo y se suma este año el pago del bono CGT gobierno de 5 mil pesos que inicialmente la empresa plantea que no lo puede pagar”, sostuvo.

En tal sentido, detalló que “en las sucesivas audiencias se fueron planteando alternativas hasta que nos encontramos con la sorpresa que la empresa toma la decisión de condicionar cualquier tipo de acuerdo a bajar un plus firmado, convencional, en blanco, del 7% y de temporada que existe hace más de 30 años que cobran los trabajadores”.

“La empresa nos ponía como condición que ese plus de temporada caiga a los efectos de firmar el pago del aguinaldo en tiempo y en forma y el pago del bono de la CGT se llegó a plantear hasta 5 cuotas”, completó a la vez que aclaró que “son un sin número de cuestiones que nos hace poner en alerta, en cuánto a que de ninguna manera nos podemos sentar en una mesa de conversaciones condicionados con tener que firmar rebajas de sueldos o entregar convenio colectivo para lograr lo que la gente debe cobrar”.

En esos términos, precisó que “se agudizó el conflicto llegando a una situación final que se tenía que resolver este lunes, donde se arribó a un acuerdo, que mantiene la paz social que Toledo, con la rebaja de sueldos, violaba y tenemos como intención avanzar con el mismo, aunque tiene algunas características importantes”.

“En el acuerdo se reconoce el pago del aguinaldo, del bono interno de tres mil pesos y del bono de cinco mil pesos del acuerdo firmado entre la CGT y el gobierno”, detalló el referente de los comerciantes a la vez que comentó que “es un buen escenario, pero habrá que limar algunas asperezas que quedan”.

Asimismo, destacó: “Arribamos a un buen puerto y salimos de la conflictividad que se venía gestando. Esperamos que todos los trabajadores de la empresa puedan tener una fiesta en paz y pasarlo dignamente como corresponde”.

“El conflicto planteado por la empresa de la reducción de salarios cayó muy mal en la gente, ya que en el marco de la situación que estamos plantear rebajas de sueldo para pagar un aguinaldo es como que los propios trabajadores se generan su ingreso”, afirmó y agregó que con el cuerpo de delegados, de todos modos, pudieron contenerlos y explicarles que se iba a buscar “un acuerdo digno, sin condicionamientos que impliquen rebajas de sueldo”.

A su vez, precisó que “ceder significa no aceptar rebajas salariales, sino que poder avanzar en la firma de acuerdos que sean beneficiosos para los dos partes, manteniendo la paz social y evitando ir a conflictos gremiales. Nadie supera a nadie en términos de a quién le fue mejor, pretendemos que a la gente le vaya bien y en este camino, lo que se ha firmado es altamente positivo”.

“Hubo algunos inconvenientes y planteos legítimos de le empresa que no aceptamos bajo ningún punto de vista. No se puede establecer una negociación con medidas extorsivas y condicionamientos como la rebaja de sueldo”, apuntó el referente mercantil y aclaró: “Seguramente no es el mejor resultado del mundo, pero es un buen resultado, altamente satisfactorio”.

Por último, destacó que “el acuerdo es lo mejor que podía haber pasado, porque un enfrentamiento con la empresa en vísperas de las fiestas, atenta a una situación extrema en la ciudad donde falta trabajo, dinero para consumir y demás” y añadió: “En la medida que estemos en la conducción del gremio nunca vamos a aceptar una reducción del sueldo de los trabajadores”.