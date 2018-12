Pulti llamó a los vecinos de Mar del Playa y Batán a unirse “para hacer y no para destruir”

Ante una multitudinaria concurrencia de vecinos entre los que había comerciantes, fomentistas, cooperativistas, referentes barriales, miembros de organizaciones no gubernamentales, representantes gremiales, funcionarios del último gobierno del intendente Pulti, concejales y militantes de diferentes extracciones, se realizó la cena de fin de año de Acción Marplatense.

Hicieron uso de la palabra el Presidente de Acción Marplatense, Martín Aiello, Rocío Gregoracci por la Juventud y Gustavo Pulti, quien afirmó que “Los proyectos reúnen, convocan, entusiasman y activan. Cuando hay proyectos pueden faltar cosas pero todos los días sabemos hacia donde vamos y a que idea nos debemos. En cambio, cuando eso falta, falta todo. Por eso debemos procurar que Mar del Plata vuelva a estar en estado de proyecto”.

“Hoy, pareciera que el único plan es el conflicto, nosotros creemos en un proyecto que priorice el trabajo, la producción, la salud, la cultura, la educación, el deporte y la seguridad. No son los bancos los que reparten felicidad en los barrios, sino el trabajo y la producción” continuó.

“Activar Mar del Plata y Batán, ponernos en acción, no es algo que pueda ni deba hacer un partido solo ni una persona sola. Por eso creemos que hay organizar una gran coalición de fuerzas sociales, productivas, políticas que impulsen las mismas ideas y los mismos valores: creemos en el desarrollo”, afirmó.

“No solo para esto hace falta más de uno: porque los grandes desastres no los hace uno solo. A veces pareciera que se ayudaran entre todos para no hacer nada, o peor aun, para destruir cosas hechas” agregó Gustavo Pulti

“Necesitamos a los que invierten, a los que producen, a los que trabajan, a los que enseñan, a los que aprenden, a los que crean con el arte, a los protagonistas del día a día que siempre estuvieron dispuestos a hacer su aporte para una Mar del Plata mejor” añadió.

“Proponemos un proyecto que priorice a los vecinos, que tenga que ver también con una idea de país que sea buena para Mar del Plata, garantizando el bienestar y de la democracia”, enfatizó. En términos políticos, también dejó claro que “nuestros únicos jefes son los vecinos de Mar del Plata y Batán”. Para luego lanzar una convocatoria: “Invitamos a todos los que quieran compartir este proyecto, esta idea de unirnos para hacer y no para destruir. No importan de donde vengan, porque lo importante es estar de acuerdo en lo queremos hacer. Tenemos que lograr una gran coalición que incluya independientes, radicales, socialistas, peronistas y, sin personalismos, hay que habilitar una gran PASO para que todos los que compartimos estas ideas podamos elegir candidatos democráticamente. Mucha gente va a participar para que haya una gran fuerza con legitimidad vencedora. Por eso buscamos unidad para triunfar y volver a crecer. Tenemos que hacerlo porque seguir sin rumbo es condenar a los vecinos a la frustración, no podemos seguir cuatro años mas de esta manera” finalizó