Balonmano: El Súper 4 de Mayores se define este domingo

Este domingo por la tarde, en el Club Once Unidos, se realizarán las Finales del Torneo Súper 4 de Mayores de la Asociación Atlántica de Balonmano, en donde además del local, Ferro de Olavarria y Punto Sur (en las dos ramas), buscarán quedarse con este último certamen del año, que involucra a los mejores de la temporada.

Como previa se disputarán también los partidos por el tercer puesto, en donde a las 15 las chicas de Once Unidos jugarán ante Acha y a las 16:30 los varones de Acha enfrentarán a Ferro de Olavarría, buscando subirse al último escalón del podio.

Las chicas, una final pareja

Los mejores equipos del año en la rama femenina se volverán a ver las caras en la Final de este Súper 4, Punto Sur y Ferro de Olavarria.

Las del Puerto se quedaron con el Apertura, las “Carboneras” con el Clausura y por eso se presume que habrá una final con escaso margen para el ganador, en el cotejo que las enfrentará a las 18 horas.

Florencia Ferrá contó que “nos preparamos mejor que para los anteriores partidos contra Ferro, porque trabajamos los errores que habíamos tenido en las dos finales en las que no nos fue tan bien, estamos mejor que en cualquier otro partido del año. Creo que ellas llegan mejor, salieron campeonas hace poco, pero sabemos de lo que somos capaces, tenemos muchísima experiencia, un par de jugadoras claves que marcan la diferencia y además sabemos jugar finales, es de lo más importante que tenemos”-

Además “Lula” opinó que “que se juegue en Mardel es una tranquilidad, lleva mucho tiempo organizar, dinero, uno está más cómodo en su ciudad, el día para estar en su familia y después ir a jugar. Está nuevo este nuevo formato, es como que uno durante el año se gana el pase a este certamen, no te dormís al principio porque todo suma, antes te podías relajar y después hacer todo en los play off, ahora si no sos regular en todo el año no llegás”.

Por su parte Florencia Horton expresó que “para este último partido nos preparamos a lo largo del año, es un objetivo que tiene todo equipo, salir Campeón del Súper 4, es un trabajo diario, cada entrenamiento, es fundamental la concentración y dedicación, poner el 100 por ciento al trabajo que hacemos, es un esfuerzo constante pero tenemos un objetivo claro, nos preparamos desde lo físico y táctico en cada entrenamiento”.

La extremo izquierdo contó que “sabemos que peleamos de igual a igual, será un partido, como la final del Clausura, es clave mantener la concentración, no hay que tener errores ni regalar nada, sabemos que ellas tienen un plantel para rotar todo el tiempo y nosotras no, pero quedó demostrado con la Semi contra Once Unidos que ese obstáculo no permitió que bajáramos los brazos y demostráramos el equipo que somos, hay que mantener fuerte la cabeza, físicamente nos sobra, hay que dar batalla como cada partido, hay que tener una buena defensa como en la Semi para lograr una ventaja”.

Con el tema de viajar desde Olavarría hasta Mar del Plata, Horton opinó que “actualmente nos influye desde el punto de vista físico, hay un cansancio que estando en tu propia ciudad no sucedería, pero todas jugamos hace mucho tiempo y sabemos que hay que hacer, como un buen descanso y buena alimentación, también concentrándonos con ese objetivo, nuestra determinación en cada partido, la unión en el equipo, la confianza entre nosotras de que cada una da lo mejor, la confianza individual y la disciplina en cada entrenamiento y una actitud positiva que vamos a lograr otra victoria”.



Valentina Cisneros, quien entrenó con “La Garra”, estará en el plantel de Ferro

Por último “La masa” expresó que “el formato del Súper 4 nos gusta, al ser pocos equipos y tener pocos partidos en el año, quizá este año llegamos a esta instancia a finales de diciembre jugando una Final, teniendo más roce y aumentar nuestro nivel como equipo”.

Once Unidos va por el octavo

La final de Varones se disputará a las 19:30 entre Once Unidos y Punto Sur, que también se vieron las caras en los cotejos decisivos del Apertura y Clausura. El conjunto verdiblanco lleva siete títulos en forma consecutiva en Asabal y querrá este domingo llegar al octavo.

Patricio Garoni contó que “quien llega mejor en estos partidos es relativo, al ser un sólo partido si te levantás mal ese día se te va el partido y no hay tiempo para recuperarte, no hay otro partido, creo que tenemos una pequeña ventaja en que les venimos ganando los últimos partidos pero ese día no influye, es a matar a morir, un sólo partido y no hay margen de error. Nos preparamos como siempre, a full, entrenando mucho físico y pelota, trabajando variantes de ataque y defensa, para que el otro equipo no se acostumbre, estamos bien, confiados, tuvimos una buena semifinal, estamos bien”.

En cuanto a las virtudes de este plantel, el pivot opinó que “principalmente el equipo entero, por lo largo que es, lo entrenado que está, lo bien preparado físicamente que está, muchas veces en partidos parejos terminamos sacando ventaja, como en la Final del Clausura, en los últimos 15 minutos mantenemos el ritmo y al resto les cuesta un poco más. Que se juegue en nuestra cancha nos motiva, este año el Apertura lo ganamos en Punto Sur, el Clausura fue un lunes a la noche en el Club, no pudo venir mucha gente, es distinto lo que se vive un finde, último partido del año, calculo habrá un buen marco”.

Sobre de donde sacan la energía para querer seguir saliendo campeones, “Pato” contó que “la motivación siempre está, con un equipo tan largo hay una sana competencia entre nosotros por jugar, eso motiva a estar siempre listo, al que le toca entrar tiene que dar el máximo porque sino hay otro detrás que va a hacer las cosas bien, más allá de los títulos buscamos el octavo, nos motivamos en que no perdimos partidos en el año y queremos terminar invictos, además todo lo que venga en 2019 con los Nacionales”.

Por último comentó que “el formato me gusta, es lindo, es sin margen de error, a todo o nada, hubiera estado bueno el sábado las Semis y el domingo las Finales, con los equipos más cansados, pero el tema de los viajes se hace de esta manera, siempre es lindo un formato nuevo”.

Por su parte Jorge Demetrio comentó que “la preparación se realiza analizando partidos anteriores para intentar corregir errores, somos dos equipos que nos conocemos mucho y la diferencia suele darse por detalles en los últimos minutos . A mi entender ellos llegan mejor, tienen un plantel largo que laburó todo el año la parte física, que en estos partidos tan parejos suele ser la clave para poder quebrarlos”.

El extremo de Punto Sur opinó que “a mi forma de ver, más allá de los títulos de los últimos años nosotros nunca dejamos de estar en la etapa de definición , creo que si aplicamos lo laburando en el último tiempo vamos a poder quebrarlo a nuestro favor, no considero que la cantidad de títulos nos afecte para jugarles de igual a igual”.

Con respecto al Súper 4 contó que “en la categoría mayores estuvo bueno lo planteado este año para tener más partidos, me gusta, y esperemos que a lo largo de los años se formen más equipos para tener competencia todos los fin de semana”.