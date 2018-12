Bustamante duda de la licitación del Consorcio: “No se habla de un Puerto Multimodal”

En el marco del llamado a licitación en la zona de los silos que hizo el Consorcio Portuario, el titular de la Terminal de Contenedores II del Puerto de Mar del Plata, Emilio Bustamante, en dialogo con “el Retrato…” cuestionó el pliego, porque “no se ha tomado una decisión con respecto a que Mar del Plata tenga un Puerto Multipropósito” como también el hecho que “el Estado se considera el papá cuando es el más deficiente”.

En tal sentido, expresó que “no se ha tomado una decisión con respecto a que Mar del Plata tenga un Puerto Multipropósito” y agregó que en su momento hicieron una iniciativa privada, porque creen que “justamente es lo que necesita éste puerto para hacer un desarrollo multimodal”.

“Hoy se contrató a un ingeniero que no es de la ciudad para que opinara, y en el pliego se señaló que éste no va a ser nunca un gran puerto, lo que se haga tiene que hacerse para mejorar la infraestructura que le sirva a la pesca y que sirva como antecedente para la imagen de la pesca, por lo que no se está hablando de un Puerto Multimodal”, cuestionó el referente de la terminal de la Terminal de Contenedores II de la ciudad.

En tal sentido, aclaró: “No es que el llamado a licitación esté dejando de lado la proyección de un Puerto Multimodal, porque se introduce el tema, pero no como debería hacerse” y agregó que “se sabe que no hay forma de recuperar esta inversión. Por eso teníamos una idea de desarrollar otras cosas que sirvan para la recuperación”.

“Este llamado a licitación atenta contra las posibilidades de financiación”

“¿Quién va a invertir 20 o 30 millones de dólares para no poder recuperarlos?”, apuntó a la vez que comentó que desde su sector aún no han tomado una decisión. “Vemos que este llamado a licitación atenta contra las posibilidades de financiación. No se entiende este pliego, primero se dijo una cosa, luego se agregó, se quitó todo el muelle, hace 15 días se volvió a agregar un pedazo del mismo y demás”, señaló.

“Lo público con lo privado lamentablemente no va”

Asimismo, reconoció que “lo público con lo privado lamentablemente no va. Algunas cosas pueden llegar a funcionar, como los trenes o la construcción de las rutas que quizás han dado resultados, pero en estos lugares, donde el estado se considera el papá cuando es el más deficiente, es imposible hacer algo en conjunto”.

“Siempre fue así: el Estado le hace caso solo a la pesca. Nosotros estamos a favor de eso, lo que pasa que acá estamos hablando del puerto y del desarrollo del mismo”, indicó a la vez que criticó que desde la TC2 estuvieron “tres años y medio sin facturar y sin poder trabajar con los empleados, pero el Consorcio cobró la tierra igual. Los que tenían que dragar eran ellos o el Estado”.

Mas adelante indicó que se encuentran pagando una suma cercana a 4 millones de pesos por año, más otros gastos. “Muchas de las empresas pesqueras se dan cuenta de la importancia de traer otras industrias, porque ello implica también dividir un poco también los gastos, sin tener que hacerse cargo de todo ellos”, enfatizó.

“Varias han querido que los buques vengan para llevarse los productos pesqueros y nada más. En el medio entramos nosotros, porque queremos aportar algo y queremos expandir este negocio a la región”, reconoció.

En relación a lo anterior, completó: “Nos da mucho bronca ver cómo la ciudad y la región quiere vivir solo del turismo. Las ciudades más importantes del mundo son las que tienen puerto y todas tienen turismo, playa y demás”.

Seguidamente, hizo hincapié en que no les han querido renovar la tierra por cuestiones legales y señaló que por ello “ahora estamos sin titularidad y eso, no nos ha permitido terminar los trámites con Aduana, por eso algunas cosas como la renovación de los permisos nos cuestan”.

“¿Queremos tener un servicio de puerto de contenedores?”, se preguntó a la vez que respondió que “el dueño de la tierra, o el puerto, no va a tomar la decisión de que acá haya un Puerto Multimodal, dicen que quieren, pero no más que eso”.

“Tenemos mucho interés en Necochea”

En ese contexto, Bustamente se refirió a que tienen “fines serios con la ciudad de Necochea” y detalló en ese sentido: “No es que nos vayamos, pero tenemos mucho interés en Necochea, porque la vemos más ordenada, con más necesidades de desarrollo de este tema”.

“En el desarrollo hay que meter muchas cosas, lo cual no es solamente por la plata. En el puerto no se ha podido habilitar, al margen de las cuestiones que tienen que ver con corrupción, esto no se ha dado porque no hemos ido todos juntos”, completó a la vez que apuntó: “Este lugar es un espanta inversores”.

Además, cuestionó que están implementando energía eólica en Miramar, Bahía Blanca o Necochea, pero no así en Mar del Plata. “No se entiende por qué no la traen acá. McCain se iba a instalar acá y tampoco. Todo esto es algo terrible, estamos nadando contra la corriente. Somos unos operados humildes deseados por otro puerto”, indicó.

En resumen, volvió a referirse al proceso licitatorio y remarcó: “Si bien hemos estado hablando con el Consorcio que se pueden presentar cosas distintas, no hemos tomado la decisión definitiva, pero no vemos ni entusiasmo ni un formato que diga vamos a desarrollar este punto” y añadió: “No hemos sido consultados a fondo con este tema y hemos sido ignorados”.

“Exportamos por primera la vez la semana pasada harina de pescado y seguimos exportando productos que van al mundo que se fabrican en Mar del Plata y no es solamente pescado. Esto no se puede ignorar. Se habla como si no existiera un servicio”, criticó a la vez que aclaró que “a este puerto hay que tomarlo con cariño, embellecerlo, mejorar su imagen y demás”.

Por último, el referente de la terminal de contenedores II afirmó ante “el Retrato…” que “nos encanta la competencia, pero sino discutimos y se hace como se hizo claramente no camina. No se entiende cuál es el objetivo de esto”.