Anastasía:“Están usando a los municipales para extorsionar a la gobernadora”

Ya comenzando a pensar en el 2019 y después de estar 12 años alejado de la vida política, el ex concejal, Juan Anastasía, regresa al ruedo con “Igualdad y participación” para presentarse como alternativa al gobierno local en las próximas elecciones. A su vez, apuntó en diálogo con “el Retrato…” contra el intendente Arroyo y expresó: “Ahora están usando a los empleados municipales para extorsionar a la gobernadora para que les mande más plata”.

Anastasía estuvo 12 años alejado de la vida política, ya que por un emprendimiento familiar se fue a vivir al campo y ahora volvió al ruedo para hacer frente al gobierno local en las elecciones del 2019. “Ser concejal socialista es muy duro por el trabajo y responsabilidad que ello significa. Esto es vocación de servicio solamente, se da sin pedir nada a cambio”, resaltó el referente de “Igualdad y participación”.

En tal sentido, recordó al dirigente socialista, Jorge Raúl Lombardo y los cambios que suscitaron en Mar del Plata en los últimos años. “Como autocrítica digo que el partido se concentra en las cuestiones técnicas. Toda nuestra ideología es municipalista, más que socialista”, reconoció a la vez que resaltó: “No tengo la explicación de por qué se perdió todo eso”.

“Tenemos una estructura en Mar del Plata de los años 60, nadie lo modificó ni la amplió. Faltó un liderazgo y alguien que se adaptara que tenga esa comunicación directa con la gente, que hay que conocerla, conocer sus motivaciones, sacrificios y proponerle un camino común”, sostuvo y agregó que “para salir y fomentar todo esto se necesita mucha gente trabajando alrededor. Eso es novedoso para el partido”.

Asimismo, se refirió a que “el electorado siempre estuvo en la ciudad. No hay un voto ideológico, sino pragmático, sobre todo” a la vez que asumió “una mea culpa por errores en la comunicación, la forma de adaptarse a los medios, pero respeto esa decisión”.

“El socialismo era un partido tímido hasta que yo llegué”, resaltó Anastasía en conversación con “el Retrato…” e hizo hincapié en la Mar del Plata de hoy: “La clase política no ven el conocimiento como algo para solucionar los problemas, no saben el A, B, C, porque cuando uno tiene una dificultad, lo primero que hay que hacer es conocer la dificultad”.

A su vez, se refirió en tal sentido a que por ejemplo “catastro tiene una estructura de los años 60, es un pedazo del socialismo que armó Lombardo, desarmado totalmente de la carrera administrativa, se les paga mal y no se les tiene consideración, se les quiere echar la culpa de las falencias”.

“Ahora están usando a los empleados municipales para extorsionar a la gobernadora para que les mande más plata. A Arroyo no le perjudica una movilización política, si no tiene futuro”, señaló y agregó que “María Eugenia Vidal hace de gobernadora y de intendente, por ejemplo cuando viene a la ciudad a promocionar las playas, eso es función de Arroyo”.

En ese contexto, descartó ante “el Retrato…” que “esta situación de caos” se vaya a agravar para el próximo año, “porque cada tanto viene la gobernadora y le ordena un poco”, ironizó y agregó que “hay un cambio en la relación laboral, las nuevas tecnologías implican nuevos oficios y demás y un cruce de conflictos permanente. Lo que cambió va a seguir cambiando y lo que no cambió hasta acá va a empezar a cambiar”.

“Hay cambios permanentes que producen conflictos que hay que ir resolviendo, pero hay que tener algún método para la resolución de los mismos, porque las cuestiones laborales van a ir modificándose y se van ir generando conflictos inexorablemente”, completó.

Por último, habló del panorama electoral del 2019 y anticipó: “Formo parte de un equipo y esto lo hacemos más allá de los riesgos electorales. Nos parece que es lo que corresponde hacer y lo que tenemos para aportar a la sociedad” a la vez que pidió a todos los socialistas: “Marchemos juntos”.