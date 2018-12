Mataderos despide a “Trapito” Ceballos en la Villa de Alvarado

El plantel casi completo que logró el ascenso en la temporada 2007/08 con su entrenador Marcelo Philipp a la cabeza, jugadores históricos de Alvarado, compañeros del homenajeado en otros clubes, de la última época y amigos de la vida, formarán parte este domingo en la Villa Deportiva del “torito” en la ruta 88, en el partido despedida de Ezequiel Ceballos. “Trapito” vivirá un día inolvidable.

Con los objetivos cumplidos como parte del cuerpo técnico que encabeza Mauricio Giganti en el Federal A, Ceballos apunta los últimos detalles para su fiesta, que tendrá momentos emotivos, con jugadores que hace mucho tiempo no se ponen la camiseta de Alvarado y que servirá también para el reencuentro de la gente con ellos. “Cuando ascendimos en 2008, se desarmó todo bastante rápido y así como yo tuve la oportunidad de volver, hay muchos que no y me parece que esto también es un reconocimiento que nunca tuvieron. Lo mismo pasa con jugadores históricos del club, como Gustavo Noto o Facundo De Llano, que son muy queridos, se los reconoce permanentemente pero no tuvieron un partido así para que lo vean los hinchas”, explica “Trapito” de lo que será la idea.

Desde el primer momento, si bien es su despedida, el “último 10” se encargó de aclarar que él no sólo quería que sea su fiesta, sino que tenía que ser un día para todo Alvarado. Por eso, habrá ídolos de antes y de ahora, referentes del club, para que la familia del “torito” los vea a todos en el mismo lugar con una pelota como excusa.

Algunos de los nombres más trascendentes que formarán parte de la fiesta son: Gustavo Gatti, David García Lorenzo, Gonzalo Sánchez, Esteban Rivas, Juan Gáspari, Marcelo Philipp (y varios más del ascenso 2008), Facundo De Llano, Gustavo Noto, Diego Galeano, Walter Erviti, Matías Arrúa, Cristian Pereira, Marcelo Zwicker, entre otros.

La cita es este domingo a las 13 en la Villa Deportiva del Club Alvarado y tendrá la conducción de Mario Gianotti, que siempre aporta algo distinto desde su pluma y su locución, para agregarle mayor emoción a una jornada que de por sí será inolvidable.

Las entradas están en venta en la sede del club de 10.30 a 21 y el sábado de 10 a 13. El valor de la misma es de $100 para los socios al día, $50 los menores y $150 la entrada general.