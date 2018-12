Trabajadores de Sanidad en alerta ante en no pago del Bono y descuentos por fuera del Decreto

Dirigentes de ATSA denunciaron que muchos establecimientos sanitarios se están negando a pagar el Bono decretado por el Poder Ejecutivo y se encuentran alertas y denunciando los casos ante la Delegación del Ministerio de Trabajo bonaerense a los efectos de revertir esta situación, caso contrario analizan diversas medidas que podrían afectar el normal desenvolvimiento de aquellos lugares.

Laura Delpir, Secretaria General de los Trabajadores de Sanidad indicó que su presencia en el Ministerio de Trabajo estaba dada en una audiencia con “autoridades del Instituto Mitre de Miramar por el tema de vacaciones e insalubridad en el trabajo de los compañeros”, enfatizando además que “lamentablemente estamos concurriendo demasiado al Ministerio porque se ha agudizado con el no cumplimiento del Bono que se debe pagar por única vez y decretado por el Ejecutivo Nacional”

En tal sentido indicó que “hoy no lo está pagando la Clínica Avenida, el geriátrico “En Familia”, el Sanatorio Belgrano, la Mitre de Miramar, entre otros”, acotando que “hay además muchos lugares que aún no lo han abonado, según nos informan las propias compañeras”

Mas adelante se refirió “al caso del Hospital Privado de la Comunidad que sí lo ha pagado, pero ha efectuado descuentos de Ley, algo que no corresponde ya que el Bono es no remunerativo por lo tanto no debe tenerlos”

Al consultársele si esperaban que ese pago sufriría todos estos inconvenientes, Delpir manifestó que “sabían la informalidad de los empresarios marplatenses, uno podía intuirlo , pero como no hablaron de esa imposibilidad , esperando a último momento para no efectuarlo. Quizás pensaban que nos íbamos a quedar callados como el Gobierno y los tiempos políticos ayudan pensaron que si pasaba…pasaba. Se olvidaron que los gremios seguimos existiendo y no se lo vamos a permitir”.

Finalmente al expresarse acerca de la situación plateada en muchas empresas que afirman no poder pagar el Bono, Laura Delpir dijo que “esto no es que haya sido acordado entre ellas, sino que está implícito en un Gobierno que obviamente está manejado por todos CEOS”