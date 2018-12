Mercantiles pedirán le quiten el Preventivo de Crisis a la empresa Toledo y anuncian medidas de fuerza

La empresa Supermercados Toledo podría perder el Preventivo de Crisis de no abonar el Bono decretado por el Gobierno, el pago de salarios a término y el respeto al Convenio Colectivo. Así lo hizo saber Darío Zunda, Secretario Gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Costa Atlántica en diálogo con “el Retrato…” en las puertas del Ministerio de Trabajo Bonaerense.

Anunció también que desde el martes, de no pagarse ese beneficio, comenzarán con medidas de fuerza que irán desde el quite de colaboración hasta un paro general, lo que de concretarse, impedirá la atención al público en los eslabones de esa cadena de supermercados.

Zunda indicó que “desde hace un tiempo venimos con una serie de reuniones intentado lograr un acuerdo para que la empresa Toledo abone los montos que tiene que pagar respecto al Bono de $ 5.000 que tiene que pagar acordado por la CGT y el Gobierno”

En tal sentido dijo que “al día de la fecha no hemos tenido respuesta, razón por la cual hemos solicitado un nuevo Cuarto Intermedio y creemos que el lunes tenemos que resolver este tema, ya no hay más tiempo”

Adelantó Zunda que “ya estamos preparando distintas medidas de fuerza que van desde el Quite de Colaboración, asambleas en los lugares de trabajo, paro en industrias de la firma “, enfatizando que “nos llevan a un conflicto en la calle producto de esta empresa de no querer cumplir, condicionar y extorsionar con la entrega del Convenio Colectivo a cambio de no pagar lo que debe pagar”

Hizo saber que “para el lunes habremos de decidir las medidas, que les anticipo será un conflicto escalonado y aumentando, para llegar a su máxima expresión cuando todos los trabajadores de Toledo , en un paro masivo concurramos a sus oficinas para hablar directamente con el dueño, los responsables del Directorio a los efectos de decirles ¡hasta acá llegamos! con la colaboración con esta empresa, que ha sido mucha, por parte de los trabajadores en los últimos 10 años”.

Zunda remarcó que en caso que no cumpla “pediremos que se le retire el Preventivo de Crisis que hoy recibe de parte del Gobierno, ya que de no acceder a nuestro petitorio ese Preventivo no tiene más razón de ser, porque entre otras cosas debe contemplar el pago de salarios a término y el respeto al Convenio Colectivo, cuestiones que hoy no están sucediendo”