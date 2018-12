Matías Hondeville es el nuevo coordinador de Kimberley

Tras la salida de Juan Manuel Vuoso, el ex coordinador de River de Mar del Plata arregló su llegada a Kimberley donde empezará a trabajar a partir de los primeros días de enero.

Era sin dudas el primer apuntado luego de que Juan Manuel Vuoso confirmara que no iba a seguir en la institución y, luego de algunas reuniones, Matías Hondeville selló su llegada al Dragón para ocupar el cargo de coordinador en el área de fútbol de la institución a partir de los primeros días de enero.

Con un perfil de trabajo similar al que se viene dando en Kimberley, el ex coordinador de River de Mar del Plata viene con un currículum que seduce.

“A los 18 años empecé como entrenador de las divisiones más chiquitas de predécimas. Dirigí en mi 1er etapa las categorías 94/95 y 97. Con esta última me tocó ganar la Liga. En el año 2008 me salió una propuesta para trabajar en Buenos Aires en un proyecto que llevó a cabo el FC Barcelona de España“, comentaba Hondeville.

Además, agregó al respecto que “Luego de eso volví a la ciudad de MDP, trabajé 3 años en el Club Deportivo Norte del 2009 a 2011. En 2012 regresé a River como entrenador de las Categorías 2001 a 2003 (Campeón Liga con esta última categoría).

En cuanto a la coordinación, fue un puesto al que le tocó llegar en 2013 cuando además dirigía la Categoría 2005. “Durante estos seis años pudimos ubicar más 30 jugadores en clubes de AFA. Y estuvimos a punto de coronar un proceso exitoso en 1ra división en el año 2016 cuando perdimos la final del Torneo Clausura. Ese día para River de los 18 jugadores que firmaron planilla 15 eran surgidos de nuestra divisiones inferiores”.

-¿Qué significado tiene qué Kimberley se haya fijado en vos para ocupar este rol de coordinador?

-Son mezclas de sensaciones, todas lindas. Es un orgullo que una institución de la talla de Kimberley se haya fijado en mí para hacerme cargo de la Coordinación. La verdad me siento halagado, es un mimo hacia mi persona y al trabajo realizado en River durante tantos años. A su vez me genera un compromiso muy grande porque en los últimos años Kimberley creció muchísimo tanto a nivel deportivo como institucional. Ojalá le pueda aportar mi granito de arena para que todo siga saliendo tan bien como hasta ahora.

-Y además del compromiso con la institución, esto debe ser un desafío personal…

– Ese es otro factor que me llevó a tomar la propuesta. La realidad es que la vara está muy alta. En los últimos años Kimberley en divisiones inferiores se ha posicionado como el mejor club de nuestra Liga.Me seduce ver si soy capaz de seguir mejorando algo que ya es muy bueno. Más allá de los resultados que se puedan lograr, siento que el trabajo de la coordinación engloba muchas tareas en donde lo primordial es guiar mediante un proyecto de enseñanza a nuestros jugadores con el objetivo de formarlos en el plano deportivo y en lo humano.

– Y pensando en ese posicionamiento y la vara alta, cómo vas a plantear tu trabajo? Tenés pensado hablar con Juan Vuoso o ya lo hiciste para interiorizarte sobre algunas cuestiones que seguramente serán a las que apuntes a corto plazo?

– Con Juan estoy en contacto permanente, ya me reuní para ponerme al tanto del funcionamiento del club. Aprovecho para agradecerle porque desde un primer momento se puso a disposición para tratar que la transición sea de la manera más prolija posible. Con respecto al corto plazo mi objetivo es conocer a todo el grupo de trabajo y a las categorías. Me voy a tomar un tiempo para analizar y observar como se venía trabajando en el día a día. En base a ese diagnóstico que haga empezar tomar decisiones sobre los aspectos que crea que podemos potenciar más aún. Quiero ser respetuoso del proceso que se vino haciendo hasta ahora y no imponer cambios bruscos en una primera etapa. Es cuestión de ir conociéndonos, tanto yo a ellos como ellos a mí.