Lluvia de denuncias por acoso sexual: Ahora le llegó el turno a un Senador Nacional

Se trata del Senador Juan Carlos Marino que acosó sexualmente a una trabajadora del Senado. “Me tocó los pechos y me dijo que quería ser Gobernador”, denunció la mujer.

Los hechos de acoso y abuso sexual han tocado también a la política argentina y hoy 13/12 salió a la luz una denuncia en la que acusan a el Senador de La Pampa Juan Carlos Marino de abuso sexual.

La denuncia la realizó una empleada del Senado y también columnista del portal Lapoliticaonline, Claudia Mabel Guebel, que contó que “el senador estipuló que mis funciones fueran desempañadas desde mi domicilio. Nunca tuve un trato de amistad ni de confianza, sí de respeto por su función”.

Y siguió: “Ilusamente pensé que trabajar junto a él era el lugar indicado para mí. Para mí era un desafío profesional por mi formación académica. El senador nunca leyó ninguno de mis informes“, dice la denuncia.

En la denuncia ante la justicia, que por sorteo cayó al juzgado federal n° 5 y a la fiscalía federal n°6, la víctima fue bastanbte explícita en sus declaraciones, “me tocó los pechos y me metió la lengua dentro de la boca”, fueron algunas de las frases que declaró la politóloga en su declaración.

Juan Carlos Marino (UCR) por La Pampa se desempeña en el Senado desde el año 2003. “Para mí era un desafío profesional por mi formación académica. El senador nunca leyó ninguno de mis informes”,explicó la denunciante.

“Al mes de empezar a trabajar, comencé a recibir mensajes de WhatsApp a mi celular que conservo actualmente”, continuó y detalló:“En esos mensajes me decía ‘¿Dónde estás?’ ‘¿Dónde vivís?’ ‘Voy a estar por allá; me doy una vuelta’ ‘Preparate, que voy a tu casa’. Me enviaba videos alusivos al sexo”.

Guebel aseguró que los mensajes los recibía “constantemente, varias veces por semana”. “Una vez que nos encontramos solos directamente me tocó los pechos y me preguntó cuándo íbamos a tomar un café, me dijo que aguardara su llamado que en cualquier momento nos veíamos”.

Posteriormente, otro nombre salió a la luz en la denuncia por abuso sexual: Pedro Fiorda, también de la UCR y aliado de Marino. “Pedro Fiorda me comentó que Marino queria ser gobernador (de La Pampa) y que como estrategia quería acusar de pedofilia a un candidato también a Gobernador de Cambiemos… Después me tomo de los brazos con fuerza, me introdujo la lengua dentro de mi boca y me dijo ‘te voy a llamar a ver como seguimos'”.

En el relato también contó cuál fue su reacción después de ser abusada: sentí asco y mucho miedo, caí en cama con fiebre, con un cuadro de estres grave, y tengo las pruebas porque llamé a Osde, al servicio de emergencias y tengo todo documentado. No recuerdo que día exactamente fue, pero fue un 13 o 14 de abril de este año”, sentenció.

Fue condecorado:

Paradójicamente, hace pocas horas el Senador Marino participó de la celebración del aniversario número 40 del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante -INCUCAI- y recibió una distinción por el trabajo realizado con la “Ley Justina”.

Invitado por el titular del organismo, Alberto Maceira, compartió la velada con la familia de Justina Lo Cane y parte de su equipo de asesores.

“La Ley Justina es una de las leyes más importantes de los últimos años. Significó un cambio de paradigma en lo que respecta a donación y trasplante de órganos y en tan solo tres meses de aplicación ya salvó la vida de decenas de personas”, sostuvo Marino.