Amado Boudou visitó a Hebe de Bonafini en la carpa de la “Marcha de la Resistencia”

Boudou estuvo preso en la cárcel de Ezeiza durante cuatro meses. El TOF 4 lo condenó a 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en la venta de ex Ciccone. Al no estar firme la sentencia, la defensa del ex vicepresidente apeló a la Cámara Federal de Casación Penal y logró su excarcelación.