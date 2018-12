Municipales inician de Retención de Tareas por tiempo indeterminado y levantan la carpa

Dirigentes sindicales del STM indicaron que la medida de fuerza llevada cabo por los Municipales alcanzó más de un 95%, y que continuará a partir de este viernes con Retención de Tareas por tiempo indeterminado (con presencia en los lugares de trabajo).

Por otra parte se anunció para este viernes una conferencia de prensa en la carpa que será levantada (tenía como objetivo mantenerse durante la Conciliación ya que no se podía realizar otra acción) y así reforzar la presencia de los Delegados en cada uno de los lugares base.

El Secretario de Prensa, Luis María Muñoz indicó que “el paro fue altísimo a pesar de los amenazas del Ejecutivo para con los trabajadores, advirtiendo que descontará el día de paro”

Luego de indicar que “muchas oficinas permanecieron totalmente cerradas” aclaró que “en los Centros de Salud hubo guardias mínima y tampoco se dictaron clases en las escuelas municipales”

Criticó durante la orden del Intendente Arroyo de “tomar lista de los trabajadores que no fueron a trabajar” , haciendo saber de una versión que el propio Jefe Comunal “se habría presentado en Inspección General para solicitar el listado de los que no fueron a trabajar. Teniendo a la ciudad en llamas, nos preocupa que no tenga otra cosa mejor que hacer que visitar la dependencia dirigida por su familia”

En relación a la retención de Tareas dijo que continuarán “sin actividad en todas las áreas de la municipio y no habrá clases en ninguno de los establecimientos educativos” pertenecientes a la comuna; asegurándose las guardias mínimas en las áreas que así lo requieran. “La gente irá a sus puestos, pero no prestarán servicios”

Finalmente rechazó los dichos del Jefe Comunal que los trató de desestabilizadores . “No se nos cruza la idea antidemocrática de querer desestabilizar a un gobierno”, enfatizando que “el intendente tiene problemas de gobernabilidad por su inoperancia y por la carencia de ideas de quienes lo rodean. No puede culpar a los trabajadores de querer desestabilizarlo”