El Central no logra bajar la tasa, que lleva más de 100 días en valores cercanos al 60%

El 30 de agosto de este año, el ex titular del Banco Central Luis Caputo, subió la tasa de interés al 60% en lo que se suponía que sería una medida transitoria para evitar que el dólar vaya más allá de los $40.

Sin embargo, a más de 100 días de ese suceso, las tasas se mantienen en el mismo nivel y la máxima autoridad monetaria está mostrando serias limitaciones que indicarían que la sostendrá en torno a este rango por algún tiempo más.

Este miércoles, en una nueva subasta de Leliq, la tasa promedio de corte cerró en 59,15%, lo que representa 5 puntos básicos más que hace siete días, cuando Sandleris había eliminado el piso del 60% y se presumía una abrupto descenso.

“Con los $107.000 millones que expandió en los últimos 4 días, los $68.000 millones que vencen de Lebacs, con el Tesoro desarmando depósitos para financiar déficit de diciembre y el riesgo país subiendo; el Central se va quedando sin combustible para seguir bajando la tasa”, afirmó el director de Eco Go Federico Furiase (FOTO).

Es que al no poder renovar los vencimientos de Leliq, poco a poco el programa monetario se va “comiendo” el margen de aumento del 5% de la base que estaba previsto por el factor estacional de diciembre.

“No sobra nada desde el lado del equilibrio dólar/tasa teniendo en cuenta que el riesgo país puede empezar a complicar la estabilidad cambiaria. Esto no es consistente a mediano plazo”, agregó Furiase. Es por eso que ante el temor de un nuevo salto cambiario, los especialistas consideran que la tasa seguirá en este “punto de equilibrio”, lo que genera preocupación por sus efectos recesivos.

“Ya cuando había subido al 40% hablábamos de que no era sustentable en el tiempo. Hoy vemos que todos los días te aparece una empresa con problemas para refinanciar sus deudas. Esto mata la actividad económica y de persistir, será difícil que veamos un rebote del PBI. El único driver positivo que tendrías en 2019 sería la cosecha, pero eso no alcanza”, subrayó el analista financiero Christian Buteler.

Esto mismo fue lo que le advirtieron cara a cara al propio Sandleris un grupo de prestigiosos economistas latinoamericanos en la Conferencia Internacional de Economía y Finanzas . “La tasa de interés elevada no es necesariamente una señal de fortaleza de un banquero central, sino que puede ser una demostración de debilidad en la medida en que no logre bajarla sin que se desestabilicen las variables macroeconómicas”, le indicó Augusto de la Torre, ex banquero central de Ecuador.

La sorpresa de los latinoamericanos radica en la particular excepcionalidad del caso argentino, único en la región y hasta en el mundo. A modo de ejemplo, el Banco Central de Brasil acaba de sostener su tasa de política monetaria en el 6,5%. Teniendo en cuenta que la inflación en el país vecino alcanzó el 3,6% -menos de lo que Argentina tiene solamente en un mes- la tasa de interés real queda reducida al 2,8%.