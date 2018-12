Arroyo le mete presión a los municipales: “Si no trabajan no habrá recursos para pagar sueldos ni aguinaldos”

Carlos Arroyo salió literalmente con los “tapones de punta” contra los dirigentes sindicales , a quienes acusó de haber “tenido privilegiados durante 30 años, por eso ahora se quejan” y denunció que “ hay un ánimo desestabilizador” en el conflicto que se viene sucediendo y que paralizó la Comuna este jueves .

Arroyo trabajo desde primera hora en su despacho (FOTO) en temas que hacen a su funcion y especialmente en el relacionado a la medida de los obreros comunales. En tal sentido mantuvo una larga reunión con el Secretario de Gobierno, Alejandro Vicente y el de Hacienda, Hernán Mourelle analizando los pasos inmediatos a seguir, en función no solo del paro de actividades, sino de la Retención de Tareas decretada por el Sindicato.

El Jefe Comunal, en diálogo con Radio Brisas a primera hora de la mañana había anticipado también que “si no trabajan, no habrá recursos para pagar sueldos ni aguinaldos”, los llamó a que “recapaciten” ya que la Municipalidad “no es una empresa privada”. Lo hizo al referirse al pedido de aumento salarial que vienen realizando desde el gremio.

Arroyo manifestó “enojado”, ratificó la propuesta económica que se les acercó a los trabajadores y apuntó contra los dirigentes del STM y, particularmente, contra Rubén “Cholo” García, secretario general de la Federación de Municipales de la Provincia. “Hay personas que han tenido privilegiados durante 30 años, por eso ahora se quejan; hay un ánimo desestabilizador”, manifestó ante colegas de Radio Brisas.

“Mi administración de marzo de 2018 a 2019 aumentó un 50% el sueldo y con un esfuerzo tremendo” expresó ante el nuevo rechazo de los gremialistas; para volver a recordar que recibió “ una municipalidad con una adeuda monstruosa y con el aparato municipal destruido. No había maquinaria, un desorden absoluto. En tres años de gestión hemos logrado reorganizar el presupuesto, pagamos el 1º día de cada mes, los proveedores cobran y todo se hace con recursos propios, no recibo plata de Nación ni de Provincia”.

No tuvo empacho en afirmar que lo suyo es “una lucha frontal contra las mafias”, y fue duro con el titular de la Federación bonaerense. “ García dijo que si no arreglamos este problema no vamos a tener temporada. ¿Se toman la libertad de amenazar a la población de Mar del Plata?”, calificando estos dichos de esconder “un ánimo desestabilizador, es una actitud antidemocrática. Estoy enojado, los marplatenses tenemos que terminar con los grupos de presión”.

Arroyo pidió “ un poco de tiempo, quizás la temporada, que es cuando se recauda más, para ir cumpliendo con las legítimas expectativas de los trabajadores” llamando al “sentido común”, para finalmente señalando que “La gente tiene que entender que 30 años de desmanejo de las mafias no se pueden resolver de la noche a la mañana. Tengo las puertas abiertas para hablar dentro de lo que la municipalidad puede pagar; no voy a endeudar la municipalidad para quedar bien con alguien”.