Trabajadores municipales marplatenses inician un paro general por 24 horas

Antonio Gilardi, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales anunció a partir de este jueves un paro general de actividades por 24 horas sin asistencia a sus lugares de trabajo en el Municipio de General Pueyrredón. Así lo determinaron luego de la audiencia llevada a cabo luego del mediodía en el Palacio, de la que participó Gilardi acompañado por el titular de la Federación, Rubén García. De parte de la Comuna tomaron parte el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente; el subsecretario legal y técnico, Gustavo Gil de Muro, y su par de Seguridad, Marcelo Lencina.

Al término del encuentro Gilardi dijo que “se trataba de una falta de respeto”, en tanto el Presidente de la Federación Municipal bonaerense Rubén “Cholo” García anticipó que impulsará un cese de actividades en todo el territorio provincial de no llegarse a un acuerdo en Mar del Plata.

Al dirigirse ante la multiyud que aguardaba en las puertas del Municipio, el dirigente municipal marplatense remarcó que “Estamos hablando de un 30% de recomposición salarial a diciembre de 2018. Cualquiera que va a una despensa, a un supermercado a comprar, sabe lo que aumentó lo básico, lo necesario, los alimentos, los servicios, los impuestos. ¿Y nos vienen a decir a nosotros que nos tenemos que comer un 17, 18% de inflación durante 2018 para empezar de nuevo en marzo? Estoy cansado de eso” enfatizó

“Lo concreto es que no dan respuestas precisas, siguen insistiendo con el 12% de aumento a diciembre, con la última propuesta que presentaron. Se les consultó qué pasa con la ordenanza de los docentes, si la van a aplicar o no, y dijeron que no tienen instrucciones. Evidentemente esto sigue igual, y es una falta total de respeto al trabajador que se merece otra consideración, que tiene que ser respetado”, resumió.

Además, agregó: “Estamos hablando de un 30% de recomposición salarial al mes de diciembre de 2018, cualquiera que va a un supermercado a comprar sabe lo que aumentó lo básico y necesario como alimentos o los servicios e impuestos”.

En ese marco, Gilardi informó que la decisión del Sindicato es impulsar a partir del jueves un paro sin concurrencia al lugar de trabajo. “No tienen plata para aumentarle a los trabajadores, pero Mourelle, el virrey, tiene $150 millones para poner en plazo fijo, y tienen previsto en el Presupuesto casi $50 millones para publicidad y propaganda, pero claro estamos en elecciones”, ironizó.

“Arroyo está manejado y sometido al virrey que mandaron de la Provincia “

Asimismo, apuntó contra el intendente local y afirmó: “Arroyo sale a decir que los vagos somos los municipales, pero el incompetente es él, porque ni siquiera toma decisiones políticas”, apuntó a la vez que remarcó: “Está manejado y sometido al virrey que mandaron de la provincia de Buenos Aires, al Secretario de Hacienda Mourelle, que ya se tendría que ir de Mar del Plata”.

“El reclamo que se hizo ante las autoridades del municipio sigue exactamente igual, conteniendo los mismos conceptos: la recomposición salarial, el tema docente, el pase a planta permanente de los contratados, la bonificación por 25 años y jubilación, compensación por vacaciones no gozadas”, explicó a la vez que indicó: “Lo queremos ahora, no cuando a ellos se les cante”.

Contundente apoyo de la Federacion Provincial

Por su parte, Rubén García, de la Federación, manifestó que “hay varios conflictos serios, pero cuando ves una manifestación tan contundente de los trabajadores de general Pueyrredón mostrando la disconformidad por este abuso de autoridad que han cometido algunos funcionarios faltando el respeto a los trabajadores con estos aumentos que no son tales sino parches, uno se asombra”.

“La municipalidad tiene un plazo fijo y le niega a los trabajadores municipales la verdadera recomposición salarial. Les expliqué a esos funcionarios que el municipio no es una financiera para ganar plata, sino que tiene que dar servicios y estos los damos los trabajadores municipales”, sostuvo.

A su vez, cuestionó el hecho de “¿por qué tener mal a los trabajadores municipales si ellos tienen la plata guardada?” a la vez que añadió que la actitud que se ha tomado de decretar un paro de actividades para este jueves “es otra medida contundente, que si esta no funciona, la Federación va a decretar un paro en la provincia de Buenos Aires por los municipales de General Pueyrredón”.