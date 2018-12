Qué es el clicktivismo y cuál es el nivel real de éxito de las peticiones online

La era de las redes sociales ha moldeado la sociedad y sus luchas de manera diferente. Gracias a internet, miles de personas han podido visibilizar sus luchas y promover sus causas. Esto se ha hecho gracias a el clicktivismo, tendencia de lucha social que han impulsado los millennials a otro nivel.

El clicktivismo, según Technopedia, se refiere al uso de las redes sociales e Internet para promover causas sociales. El clicktivismo generalmente se canaliza mediante las peticiones en línea y por lo general, utiliza las métricas disponibles a través de análisis web para optimizar páginas web, correos electrónicos y peticiones en línea. Esta optimización está destinada a aumentar la participación del usuario y maximizar las vistas de página de una campaña.

El clicktivismo es una forma controvertida de activismo digital. Los defensores creen que la aplicación de principios publicitarios, aumenta el impacto de un mensaje al aprovechar Internet para promover su alcance. Los opositores creen que el clicktivismo reduce el activismo a un simple clic del ratón, produciendo números con poco o ningún compromiso real con la causa.

Las peticiones en línea

Nunca ha sido tan fácil iniciar una petición en línea, y gracias a las redes sociales ahora hay miles de personas y grupos en línea que solicitan apoyo para su causa.

Miles de personas firman las peticiones y las comparten en las redes sociales, pero ¿alguna de ellas se abre paso y conduce a un cambio real?

La respuesta corta es que probablemente no, pero realmente es mucho más complejo que eso.

“El simple hecho de obtener un montón de firmas y las direcciones de las personas no tendrá ningún efecto en sí mismo, pero puede generar la presión necesaria para que ocurran los cambios”, dijo el Dr. Ian Cook, profesor titular de Ciencias Políticas en la Universidad de Murdoch.

Efectos positivos de las peticiones

La era de Internet vino con ideas optimistas sobre las posibilidades de ejercer una mejor democracia por vías virtuales, con una mayor transparencia y más participación ciudadana, sobre todo en causas que generen cambios a nivel social.

La Dra. Sky Croeser, del Departamento de Estudios de Internet de la Universidad Curtin, investiga cómo los activistas utilizan la tecnología para el cambio social, y es optimista sobre el potencial de las peticiones electrónicas.

Las peticiones según la Dra. Croeser, son “una forma de sensibilización, por lo que cuando alguien firma una petición a menudo eso también significa que se ha dado cuenta de un problema que de otra forma no hubiera abordado con detalle “

El acto de crear una petición puede generar la atención de los medios, lo que puede traducirse en presión y concientización general sobre una causa social. Las peticiones empujan a los ciudadanos comunes a enterarse e involucrarse con lo que pasa en su entorno y cuando los ciudadanos pasan a la acción, los cambios surgen.

Las peticiones están cambiando la manera tradicional de llevar a cabo grandes cambios, y una petición, que tenga apoyo de los medios tradicionales y las redes sociales, puede ser el comienzo de un cambio positivo a nivel ambiental, social e incluso, a nivel global.

Anteriormente, en muchos países, para firmar una petición, había que presentarse a un ayuntamiento y firmar físicamente una hoja de papel para demostrar apoyo. Pero hoy, las peticiones en línea son la forma popular de mostrar apoyo a una causa. Son fáciles de hacer y tienen alcance masivo a través de las redes sociales.

Ciertas peticiones electrónicas pueden hacer una diferencia. Por ejemplo, Change.org alberga peticiones en cientos de países para más de 120 millones de personas. Change.org proporciona un conjunto de guías para el éxito de una petición, desde el crecimiento de una base de apoyo, hasta obtener cobertura de los medios.

Peticiones electrónicas exitosas

Detectar una petición electrónica exitosa es más complicado de lo que un sitio como Change.org lo hará parecer. Change.org permite a los creadores marcar peticiones con una señal de “Victoria”, pero no siempre se puede confirmar que la petición fue lo que hizo la diferencia.

En Argentina, las peticiones relacionadas con la salud, han tenido gran éxito, incluso se han tomado en cuenta para la creación de leyes de carácter ambiental. De hecho, en Change.org, Argentina figura como uno de los países con más “victorias” y muchas causas han sido exitosas gracias a peticiones online.

Desafíos de las peticiones en línea

La escritora Emma Howard planteó una gran preocupación por las peticiones en línea en un artículo para The Guardian en el año 2014. Refiriéndose a Directgov, el antiguo nombre del sitio web de peticiones del Reino Unido, dice: “Incluso en el raro caso de éxito, la persona que inició la petición no tiene forma de informar a quienes la firmaron, y no puede movilizar a esa base masiva de simpatizantes para llevar adelante una campaña”.

Eso es un problema porque el cambio puede tomar más que una petición. A veces se necesita que los partidarios tomen más medidas, y eso es difícil de hacer si no se tiene una manera de reunirlos en caso de que una petición se quede corta.

Otra preocupación que se plantea para las peticiones en línea es que, cuando miles de personas ponen su nombre a una causa, estos datos se convierten en propiedad exclusiva del portal desde donde se hace la petición. Y sabemos que este tipo de bases de datos abren posibilidades de negocios muy lejanas a luchas sociales en pro del ambiente o los animales en extinción.