Ordenan liberar a Boudou bajo fianza y con tobillera electrónica

El Tribunal Oral Federal N° 4 ordenó este martes la excarcelación del ex vicepresidente Amado Boudou bajo fianza y con una tobillera electrónica, en una medida que se conoce después de los procesamientos de Ricardo Echegaray y Jorge Brito por la causa Ciccone.

En una votación dividida, el tribunal ordenó la libertad del ex vicepresidente de Cristina Kirchner una vez que pague una caución real de un millón de pesos. Boudou estará monitoreado con la pulsera electrónica y no podrá salir del país.

La decisión de liberar a Boudou la tomaron las juezas María Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti, mientras que el magistrado Néstor Costabel se opuso. Iñíguez y Costabel habían integrado el tribunal al momento de condenr a 5 años y 10 meses al ex vice, junto con Pablo Bertuzzi luego promovido a camarista federal por la Casa Rosada.

Iníguez también había votado en marzo pasado a favor de la liberación de Luis D’Elía y Carlos Zannini en el marco de la causa por el memorándum con Irán. La jueza, cruzada por los casos de corrupción del kirchnerismo, también integró el tribunal que condenó a cinco años y ocho meses de prisión a Julio de Vido por la tragedia de Once .

En agosto pasado, Boudou había sido condenado a cinco años y diez meses de prisión por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho en la trama conocida como el caso Ciccone. Además, fue inhabilitado para ocupar cargos públicos de por vida y se ordenó su inmediata detención.

Poco más de cuatro meses después de esa decisión, el ex vicepresidente recupera su libertad. Antes de ser detenido en agosto pasado, Boudou había pasado casi siete meses en libertad: había sido detenido a principios de noviembre de 2017 en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito y la Cámara Federal lo liberó el 12 de enero de este año, en un fallo en el que cuestionó el uso abusivo de la prisión preventiva.

La nueva liberación de Boudou se da luego de que el juez Ariel Lijo procesó el viernes pasado al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, la ex titular de la Casa de Moneda Katya y el banquero Jorge Brito. Lo hizo sin prisión preventiva al considerar que no hay posibilidades de entorpecimiento de la investigación porque las medidas de prueba “más relevantes” ya se ordenaron.

Ante ello los defensores de Boudou, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, insistieron en la excarcelación, porque según sostuvieron, la misma interpretación puede hacerse sobre la parte de la investigación referida a Boudou, que no tiene todavía condena firme.