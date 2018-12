Familiares del pesquero Rigel bloquean el acceso a las terminales 2 y 3 del Puerto

Pasados ya seis meses del hundimiento del Rigel, el buque pesquero marplatense desaparecido en junio en la zona de Rawson, familiares de los tripulantes junto con organizaciones sociales se movilizaron este martes por el Puerto de Mar del Plata y realizaron un bloqueo del acceso a las Terminales 2 y 3, que incluyó la quema de neumáticos.

En tal sentido, los familiares de la tripulación del Rigel partieron con la movilización desde el Monumento a los Pescadores, marcharon por las calles del Puerto junto a organizaciones como el Espacio Sindical de Base y Votamos Luchar y llevaron adelante una manifestación frente a las Terminales 2 y 3 y a Prefectura.

Desde hace casi un mes, los familiares de los marineros se encuentran acampando frente a la Catedral juntando firmas para lograr que el Gobierno de Mauricio Macri habilite los fondos necesarios para el operativo de rescate, ya que el pasado 1 de julio, Prefectura Naval encontró el casco del buque hundido a 93 metros de profundidad frente a las costas de Rawson, y tras varios días de rastrillaje se llevó al hallazgo de 8 cuerpos.

En ese contexto, son 450 mil las firmas que necesitan para que su iniciativa pueda ser votada en el Congreso y lograr que los buzos sean contratados y bajen al casco que permanece a 90 metros de profundidad. Además de en Mar del Plata, también están juntando firmas en Chaco, Madryn y en la Costa.

“A seis meses, todavía no hemos recibido ninguna respuesta oficial, no nos queda otro camino más que seguir. Gracias a Dios, Mar del Plata nos está apoyando muchísimo. Andamos alrededor de las 28 mil firmas, pero no nos alcanza”, sostuvo Miguel Osorio, padre de Cristian, auxiliar de las máquinas del Rigel.

Al mismo tiempo recordó que “levantamos firmas para realizar un petitorio y luego presentárselas al juez Lleral y al Poder Ejecutivo nacional para que bajen a buscar los cuerpos de nuestros hijos”.

El buque Rigel zarpó el 5 de junio pasado del Puerto local rumbo al sur para abocarse a la pesca de langostinos y el último contacto que tuvo con las autoridades fue alrededor de las 23 del viernes 8 de junio. Iba a la búsqueda del langostino que por esa época abunda en las costas de Chubut y cuyo valor de venta es mayor al de cualquier otro marisco.

El sábado 9 de junio fue hallado un cuerpo en la zona donde se buscaba el pesquero y finalmente se confirmó que era el de Salvador Taliercio, capitán de la embarcación, pero el pesquero tenía otros 8 tripulantes a bordo: el segundo patrón Rodrigo Sanita, el jefe de máquinas Néstor Rodríguez, el auxiliar de máquinas Cristian Osorio y los marineros Amadeo Jonatan, Nahuel Navarrete, Carlos Daniel Rodríguez, Pedro Mierez y Rodrigo Blanco.

Foto Telam