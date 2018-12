Cooperativa General de Balcarce: “Interactuar con gente joven y profesional que tenga ganas de trabajar es muy valioso”

En el marco del crecimiento de la cooperativa General de Balcarce en el último tiempo, Julián Pincheti, Secretario de la Presidencia, quien se hallaba acompañado además por Sergio Gallardo ( a cargo del departamento de Poda) y Santiago Jurado , encargado (Ad honorem) del sistema satelital de GPS del área administrativa, en conversación con “el Retrato…” destacó la incorporación y rol de los jóvenes en la misma. “Interactuar con gente joven y profesional que tenga ganas de trabajar es muy valioso, por eso se le da el apoyo incondicional a cada propuesta que surge de ellos”, aseguró.

En tal sentido, comentó que “tiene que ver con los tiempos y necesidades de la cooperativa. Es necesario un recambio en todas las instituciones. Por lo que, intercambiar gente joven y profesional que tenga ganas de trabajar es muy valioso, por eso se le da el apoyo incondicional a cada propuesta que surge de ellos”.

“Lo bueno no es solamente que se rijan por pautas que establezcamos nosotros, sino que también vayan proponiendo cosas y acompañarlos en ese proceso. Todos nosotros como equipo sostenemos y apoyamos por ejemplo a José con el proyecto de “Valoremos la energía”, resaltó.

A su vez, valoró la incorporación de chicos con capacidades diferentes dentro de la cooperativa, la renovación del Consejo de la Administración, los convenios firmados con el Municipio y demás. “Ahora vamos a hacer bacheo con personal propio. Firmamos un convenio con las autoridades de la comuna en esta primera etapa de alrededor de 600 mil pesos”, completó.

Capacitaciones

En cuanto a la capacitación del personal, apuntó que “se trabaja específicamente con cada uno. Hay semestralmente capacitaciones y hace poco se hizo una de RCP, las cuales son obligatorias y es una forma de cumplir también con el gremio para que el empleado tenga cada día más capacidades y herramientas para desarrollarse”.

Por último, realizó un balance de este 2018 y resaltó: “Fue un muy buen año para nosotros en cuanto a lo institucional, recambios, caras nuevas y no enfrascarse dentro de la cooperativa, sino que cada uno participa de la vida de otras instituciones, haciendo otras cosas aparte del Consejo de la Administración, lo cual la gente lo ve y le da valor”.

“Obviamente nos afecta la crisis que afecta al país, igual que a todos, pero es algo con lo que peleamos todos los días, tratamos de salir y ponemos el mejor empeño para que la cooperativa salga adelante como siempre”, resumió Pincheti.

Por su parte, Santiago Jurado, representante del área administrativa de la Cooperativa de Electricidad de Balcarce, en diálogo con “el Retrato…” manifestó: “Estamos tratando de empezar de a poco con la cooperativa. Cuando me abrieron la puerta lo primero que vi fue un gran equipo de trabajo. Si bien lo hacemos sin goce de sueldo, tenemos una oportunidad que es única de ir aprendiendo el funcionamiento de esta institución”.

Poda y el despeje del cableado urbano de electricidad de media y baja tensión

Sergio Gallardo, encargado de la poda y el despeje del cableado urbano de electricidad de media y baja tensión desde hace dos años, en conversación con “el Retrato…” recordó su ingreso a la cooperativa y señaló: “Tengo historia cooperativista por mi familia y siempre me interesó formar parte de esta, asique me acerqué, encontré un grupo de gente excepcional, que me abrieron las puertas en todo momento y me dejaron participar”.

En cuanto a la poda y el despeje del cableado urbano de electricidad de media y baja tensión, explicó que “se busca poder estacionarla durante los meses de invierno, pero debido a la gran demanda y a la gran cantidad de plantas que hay en la ciudad, es un poco difícil realizar toda la poda junta en una misma época del año”.

En función de ello, Gallardo aclaró que “se tratan los temas más difíciles durante el invierno y ahora lo que se hace en esta época del año, primavera y otoño es trabajar sobre los casos puntuales de urgencia”.

-¿Tienen mucha arboleda añeja que durante temporales se puedan caer y en consecuencia interrumpir el servicio que ofrecen?

-No importa si el árbol es joven o viejo, sino que depende de la especie básicamente: tenes especie de crecimiento rápido y lento, de mayor y menor porte, que tienen mayores ramas que otras. Hoy, para todas las especies de árboles nuevas a plantar hay un protocolo a seguir.

-¿Cuáles son las especies con las que más problemas hay?

-Tenemos mucho problema con los sauces, las que no deberían formar parte del arbolado público, pero son especies que están y hay que trabajar y adaptarse a eso.