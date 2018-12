Los argentinos conquistaron Madrid y entusiasmaron al mundo en la Super Final

(Especial por Hugo Barze) No era un River Boca más, tampoco era un Boca River en Argentina, no era un clásico en un Torneo de Verano, no había puntos en juego y sin embargo, era EL PARTIDO, por eso “el Retrato…”en Madrid, asistió a la Super Final de la Copa Libertadores de América.

La previa fue noticia en medios de todo el mundo, la previa fue de semanas por lo que provocó el cambio de continente para jugar el encuentro, pero lo que nos ocupa es el partido, lo que siempre debió ser el centro de la noticia, EL FUTBOL, causa y motivo de la pasión de público, hinchas, fanáticos, periodistas y deportistas de todo el mundo.

El partido de una final, como la Super Bowl, la NBA, los Juegos Olímpicos o la de cualquier mundial como el de Rusia.Un partido que tuvo muchos análisis, pero enfocados como consecuencia y no como causa.

Que si la Final, “nos la robaron” desde Argentina, que “porque tienen que venir a jugar acá”, desde Madrid, “la guita que va a ganar el Real Madrid”, “a ver si los españoles tenemos que pagar la seguridad”.

En resumen, especular sobre unas consecuencias en lugar de hablar, escribir o pensar en el partido que es el origen de tantas especulaciones, la mayoría sin demasiada base racional.

Exactamente a las 20,30 comenzó a correr el balón, a transitar en busca del gol, de ese primer gol que en muchas finales es el que proclama al campeón.

Durante el recorrido que “el Retrato…” hizó por la Fan Zone de Nuevos Ministerios donde estaban los boquenses y la de Cuzco donde alentaban los de la Banda Roja, muchos aficionados tenían claro el planteo: los de Gallardo al ataque, ordenado y abriendo el juego a las puntas aprovechando la anchura del campo madridista.

Según otros, los de Schelotto jugarían con dos líneas bien juntas, aguantando y jugando al contragolpe para aprovechar la velocidad de Benedetto y algún desajuste en la defensa del rival.

Claro, concreto, fácil desde fuera, pero el fútbol es grande porque no es racional, es un juego con muchas alternativas, opciones donde lo humano, casi siempre vence a la planificación, sea por el talento de un equipo o la equivocación del otro.

El primer tiempo que vió “el Retrato …”desde uno de los fondos, se hizo largo, trabado, impreciso, River con algo más de precisión, pero poca, Boca, alentado por su hinchada que ocupaba más del 70 % de la tribuna, jugando fuerte, casi en el límite.

Los de Gallardo dejaban un pasillo por su lateral derecho, que no fue explotado por Boca sus ataques o contragolpes por ese extremo casi no existieron.

El medio campo fue el territorio a ganar, donde cada pelota en disputa era el premio para atacar, desde el primer minuto, cuando Enzo Pérez le pega un planchazo de miedo al Pérez de Boca. En ese momento, recordé una frase de Passarella, “si bajas alguno antes de los cinco minutos ningún refeferí te va a echar”. Claro que también la habrán recordado jugadores de los dos equipos, aunque rasparon “ más allá de los cinco minutos frente a un árbitro que temía el desborde físico.

Juego aburrido. Los de River, en un “quiero pero no puedo”. Estaba la idea, fallaban los pases y además Boca apenas ofrecía fisuras en la línea de atrás.

Los Xeneies, apostando por los tiros libres, las jugadas a balón parado, dos fueron para Boca, una volea blandita como una masita de la panadería de la esquina, de Pablo Pérez tras un córner y un disparo cruzado del mismo, desviado por Casco, en rechace de falta lanzada por Benedetto.

La única de River después del saque ensayado en un córner que finalizó, con media vuelta de Nacho Fernández.

Las tres grandes ocasiones de antes del descanso llegaron a pelota parada.

Un primer tiempo espeso en el que Palacios, quizás porque en el palco estaba Florentino Pérez estuvo bien, pero sin brillar y Pity Martínez no tuvo la trascendencia que se esperaba, además Ponzio o Enzo Pérez, no supieron darle ni profundidad ni intención.

Se entusiasmaron los asistentes y por turno casi al filo del descanso, cuando un buen ataque de River se volvió en su contra: porque no supo terminarlo en un remate y dejaron de gritar los del Fondo Norte porque a la contra un pase larguísimo de Nández lo remató de película Benedetto, que en décimas de segundo hace todo junto;: control-regate-remate y GOOOL!

Mazazo para Gallardo, que durante los primeros 45” lo dejó a Lucas Pratto como primer explorador al área boquense; no lo acompaño ningún compañero, nadie llegaba desde la segunda línea.

Después del descanso el “Muñeco” corrigió su planteo y vimos a otro River , “el Retrato…”y todo el Fondo Norte vió equivocarse a Cunha, cuando inexplicablemente, convirtió un penalti clarísimo de Andradaa Pratto en juego peligroso,el árbitro no consulto ni lo llamaron del VAR.

No se notó el funcionamiento del VAR, en esa jugada, en cambio se escuchó clarito a un riverplatense gritar “no están, se fueron al BAR”

Poco antes el equipo de Gallardo se había arrimado con disparos de Nacho Fernández y Exequiel, con Boca defendiendo cada vez peor el juego entre líneas, fallando en algunos relevos y cruces.

El partido había cambiado de rumbo y lo hizo aún más con el empate, en una de las pocas jugadas de alto nivel: pared Nacho González-Exequiel (en la única acción de Palacios que anotaron los técnicos del Madrid) y remate final de Pratto.

¿Qué había pasado? El cambió de Ponzio por el colombiano Quintero, un futbolista de “pata negra”, como se dice por Sevilla, que con su juego fortaleció a River y debilitó a Boca.

El partido se hizó rápido, con jugadas, pases al vacío, apertura de espacios, remates, fueron los escasos momentos de fútbol, el de siempre, el de Argentina, el de los grandes equipos, esos que los hinchas recitan de memoria, el de Los Matadores, el Globito de Babington y Brindisi, claro y de René, el del Mundial del 78, eso que agradecemos los futboleros de toda la vida

Se jugaba en campo de los del “Mellizo” y claro, “que viene el lobo, y el lobo apareció”, sorpresivamente el cuando el Fondo Sur más tenía que alentar, se calló porque el arco de Andrada parecía estar cuesta abajo, cada pelota terminaba muy cerca del gol. Aquello condujo a la lógica de la prórroga.

Aún no era un desastre, solo se preveía y luego del empate Boca, apostó por la “heroica”, de muchas veces : “garra, pata y corazón”. Fue retrocediendo, como un boxeador que aunque retroceda, pega cuando puede, Boca se condenó a vivir en la agonía, un territorio que conoce bien y no le asusta.

Y acá fue donde acertó Gallardo, buena jugada previa al “zurdazo” de Quintero, su disparo acabó con este partido y al mismo tiempo con ese golazo entró en la historia de River, de la Libertadores y del Bernabéu, con un Boca desaparecido, salvo el pelotazo de Jara al palo, que llevó al pánico a muchos del Fondo Norte.

Infortunio para Gago que volvió a romperse, expulsa

do Barrio, Andrada salió jugando hasta el centro y luego fue al área contraria a cabecear tres corners, pero en el último sentenció el contragolpe finalizado por Pity Martinez, luego de recorrer sesenta metros.

Fin de la Super Final, con un campeón merecido, un sub campeón que no se rindió, Boca nunca lo hace, aún con nueve. Jugadores en el campo.

El orgullo de los argentinos que vinieron a ver un partido histórico, que asombraron al mundo por un espectáculo sensacional, que puede resumirse en un lema: “SI LOS ARGENTINOS QUIEREN LO CONSIGUEN”

Desde Madrid, desde la corresponsalía de “el Retrato…”, seguimos entrenamientos, llegada de argentinos, Fan Zone y partido.

Como un argentino más, gracias a los que vinieron, a los que no pudieron venir, incluso gracias a los que aún siguen protestando por jugarse en Madrid, porque a todos nos junta el futbol casi tanto o más que el Himno que siempre nos une y emociona.